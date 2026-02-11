Polícia

Uma mala recheada de dinheiro foi jogada pela janela, na manhã desta quarta-feira (11/02), durante uma operação da Polícia Federal, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A ação ocorreu durante a terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga suspeitas de crimes contra o sistema financeiro envolvendo a gestão de recursos da RioPrevidência, fundo de previdência do Estado do Rio de Janeiro, e possíveis conexões com o Banco Master.

De acordo com a PF, os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão no imóvel quando um dos ocupantes tentou se desfazer do dinheiro, jogando a mala pela janela. No entanto, os policiais conseguiram recuperar o montante imediatamente. Além da quantia em espécie, a equipe apreendeu dois veículos de luxo e dois celulares.

Nesta nova etapa da operação, a Polícia Federal cumpre dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nas cidades de Balneário Camboriú e Itapema, em Santa Catarina. A 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro autorizou as ordens judiciais com base em indícios de obstrução de investigação e tentativa de ocultação de provas.

A Operação Barco de Papel apura irregularidades na administração de recursos da RioPrevidência, responsável pela previdência dos servidores públicos estaduais do Rio de Janeiro. As investigações seguem em andamento e, segundo a PF, novas diligências podem ser realizadas nos próximos dias.

