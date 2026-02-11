Operação

A operação resultou na prisão de 37 pessoas por apologia ao crime e na apreensão de cinco adolescentes

Durante a tarde de terça-feira (10/02) e a madrugada desta quarta-feira (11/02), as Forças de Segurança deflagraram uma operação policial que resultou na prisão de 37 pessoas por apologia ao crime e na apreensão de cinco adolescentes por ato infracional análogo ao mesmo crime após foguetório da facção criminosa Comando Vermelho (CV), em todas as zonas de Manaus e no interior do estado.

Além das prisões registradas durante uma queima de fogos na noite de segunda-feira, também houve apreensão de porções de drogas, caixas com cerca de 1 mil explosivos intactos e deflagrados, entre outros materiais usados durante os atos de apologia ao crime.

Foto: Divulgação

“Aqui temos mais uma resposta do Sistema de Segurança Pública, que diante de informações das equipes de inteligência e com apoio do sistema de monitoramento Paredão esteve em pontos estratégicos e desta forma, teve como resultado o número expressivo de prisões e apreensão de fogos e drogas, mas ao mesmo tempo, esteve atuando em outras frente como grandes apreensões e prisões de envolvidos em outros crimes, dentre eles, latrocínio”, frisou o secretário executivo de operações da SSP-AM, coronel André Gomes Ribeiro.

Em Manaus, as equipes do Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM) e Especializado (CPE) da Polícia Militar do Amazonas registraram as prisões em diversos bairros. No interior, as prisões foram registradas em Canutama, Itacoatiara, Humaitá, Manacapuru, Tapauá, Benjamin Constant, Presidente Figueiredo, Carauari e Codajás.

O comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, destacou que as ações de policiamento ostensivo e preventivo foram realizadas com base em informações de inteligência e georreferenciamento.

“Nossas equipes atuaram para inibir as ações e para aumentar a presença policial. Com isso, conseguimos realizar prisões em diversos bairros e também em municípios do interior, fruto de um planejamento prévio, baseado em inteligência, monitoramento e integração entre as Forças de Segurança”, disse o coronel Klinger.

Todos os detidos na capital foram apresentados na Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas, localizada no bairro Dom Pedro. Os adolescentes apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Guilherme Torres, destacou que foi realizada uma grande operação conduzida pela Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil, tanto em Manaus quanto no interior do estado. Durante a ação, foram apreendidos foguetes utilizados por suspeitos que promoviam foguetórios em alusão a uma facção criminosa.

“Algumas pessoas foram presas em flagrante, outras tiveram os casos convertidos em Inquérito Policial (IP); e outras tiveram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO). Neste momento, todos os envolvidos estão à disposição da Justiça. Os procedimentos estão sendo concluídos, e parte dos suspeitos presos em flagrante será submetida à audiência de custódia”, salientou Torres.

