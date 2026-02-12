Caso Master

Toffoli atua apenas como sócio e não participa da gestão da Maridt

O gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli informou nesta quinta-feira (12/02) que ele é sócio da empresa Maridt, mas negou qualquer relação pessoal ou financeira com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado pela Polícia Federal.

Toffoli é relator, no STF, de processos ligados ao Banco Master. Por isso, a nota busca afastar suspeitas de conflito de interesses.

Toffoli atua apenas como sócio e não participa da gestão da Maridt. Familiares administram a empresa. Segundo informações do G1, a Lei Orgânica da Magistratura permite que juízes mantenham participação societária, desde que não exerçam funções administrativas.

A Maridt integrou o grupo Tayayá Ribeirão Claro, responsável pelo resort Tayayá, no Paraná, até fevereiro de 2025. A empresa deixou o grupo em duas etapas. Primeiro, em setembro de 2021, vendeu parte das cotas ao Fundo Arleen, controlado pela Reag, gestora ligada ao Banco Master. Depois, em fevereiro de 2025, alienou a participação restante à PHB Holding.

O gabinete afirma que a empresa declarou todas as operações à Receita Federal e praticou valores de mercado. No entanto, não divulgou os montantes envolvidos.

Distribuição do processo

Ainda de acordo com o G1, Toffoli teria recebido dividendos enquanto a Maridt ainda participava do grupo do resort. Ainda assim, o gabinete destaca que o STF distribuiu ao ministro, em novembro de 2025, a ação sobre a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB quando a empresa já não integrava mais o grupo Tayayá.

Negativa relação com Vorcaro

Por fim, Toffoli negou conhecer o gestor do Fundo Arleen e rejeitou qualquer vínculo com Daniel Vorcaro ou com Fabiano Zettel, cunhado do empresário e preso pela PF em janeiro. Segundo a nota, o ministro jamais recebeu valores de ambos.

*Com informações do G1

Leia mais

PF pede suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master após citação em celular de Vorcaro



Latam demite piloto acusado de chefiar rede de abuso sexual infantil

