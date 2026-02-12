Espancamento

Homem foi localizado na casa da mãe após imagens de câmeras e denúncias ajudarem na identificação

Edson Moreira da Cruz, suspeito de espancar brutalmente a mototaxista Elisandra Marques Vidal, de 33 anos, foi preso nesta quarta-feira (11/02), em Manacapuru. Ele foi encontrado escondido debaixo de uma pilha de roupas na casa da própria mãe, no bairro Nova Conquista, no município.

O homem é apontado pela polícia como autor do ataque à vítima, ocorrido na terça-feira (10/02), e foi identificado com a ajuda de imagens de câmeras de segurança e denúncias feitas por moradores.

De acordo com as informações preliminares, o Edson teria pedido uma corrida à mototaxista no bairro Terra Preta, com destino ao bairro Shalon. Ao chegar ao local, anunciou o assalto e, em seguida, agrediu Elisandra a pauladas. Ele fugiu levando a motocicleta e os pertences dela.

A mototaxista foi encontrada gravemente ferida às margens de um ramal. Ela apresentava ferimentos na cabeça, na mão e estava com o rosto desfigurado.

Elisandra foi levada inicialmente ao hospital de Manacapuru, mas, devido à gravidade das lesões, precisou ser transferida para uma unidade de saúde em Manaus. Segundo a equipe médica, ela não corre risco de morte, porém permanece internada e requer cuidados intensivos por causa dos ferimentos na cabeça.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Manacapuru e permanece à disposição da Justiça.

