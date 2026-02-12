Mercado de Origem da Amazônia

Bloco realiza 14ª edição na segunda-feira (16), no Mercado de Origem, com votação popular e atrações musicais

O Bloco Cauxi Eletrizado coloca o concurso de fantasias como um dos principais atrativos da 14ª edição do evento. A festa acontece na segunda-feira de Carnaval, 16 de fevereiro, a partir das 17h, no Mercado de Origem da Amazônia, no Centro Histórico de Manaus.

Os foliões já se preparam para disputar os prêmios destinados às produções mais criativas. Entre as premiações estão vouchers de tatuagens do Studio Índigo Tattoo & Piercing (@indigotattooAM) e baldes de cerveja.

Ingressos e votação popular

Os ingressos estão à venda por R$ 50 no site Sympla (sympla.com.br). No dia do evento, o valor será R$ 60 na entrada.

Segundo o produtor cultural e cofundador do bloco, Rafael Ângelo, guitarrista da Alaídenegão, a escolha da melhor fantasia ficará nas mãos do público.

“O público do Cauxi Eletrizado capricha nas fantasias todos os anos, é um dos momentos mais esperados do bloco”, comenta o organizador.

Além disso, o músico reforça a proposta cultural do evento.

“O propósito do Cauxi Eletrizado é oferecer uma experiência diferenciada para os foliões. Nossa essência é a releitura e a memória dos antigos blocos de Carnaval, seja pelo estilo musical, com marchinhas tradicionais, frevos, paródias e músicas próprias, seja pela atmosfera do evento, por meio das fantasias, máscaras e os espaços gastronômico e instagramável”, pontua o músico.

Foto: Divulgação

Programação musical reúne artistas locais

A programação reúne DJ Rafa Militão, Chora Cachorro, Antônio Bahia, Estatuto do Samba e a banda anfitriã Cauxi Eletrizado. O grupo é formado por músicos das bandas Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus e apresenta um repertório com frevos, marchinhas e músicas autorais.

A formação oficial conta com Rafael Ângelo e Anastácio Júnior, da Alaídenegão; Miltinho e Marcos Cileno, da Cabocrioulo; Clóvis Rodrigues, da Tucumanus; além de Marcelo Martins e Christofer Santos.

Bloco nasceu em 2012 e já recebeu nomes nacionais

Inspirado no Quanta Ladeira, de Olinda, o Cauxi Eletrizado surgiu em 2012, no Acariquara, em Manaus, também em uma segunda-feira de Carnaval. Desde então, o bloco já passou por espaços como Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa), Assua (Associação dos Servidores da Universidade Federal do Amazonas), Clube do Trabalhador e Arena da Amazônia.

Ao longo de 13 edições, o evento recebeu artistas como Otto, Wanderley Andrade, Uaná System, Juca Culatra, Mundo Livre S/A e Gang do Eletro, além de nomes do cenário amazonense, como Marcelo Nakamura, Couro Velho, David Assayag, Julio Persil, Márcia Novo, Márcia Siqueira, DJ Carol Amaral, Uendel Pinheiro, Mocidade Independente de Aparecida e DJ Tubarão.

A programação completa está disponível no Instagram oficial do bloco (@cauxieletrizado).

