semana carnavalesca

Blocos, desfiles no Sambódromo e eventos gratuitos movimentam Manaus de 12 a 17 de fevereiro

O Carnaval 2026 promete agitar Manaus com uma programação diversificada, que inclui blocos de rua, desfiles das escolas de samba e eventos gratuitos em diferentes pontos da cidade. De 12 a 17 de fevereiro, a capital amazonense concentra atrações no Sambódromo, na avenida Nilton Lins, na Arena da Amazônia e no Centro Histórico.

A seguir, confira os destaques do fim de semana e da semana carnavalesca.

Carnaval Nilton Lins terá programação gratuita

A avenida Nilton Lins recebe uma programação especial e gratuita a partir de sábado (14) até a terça-feira de Carnaval (17). A Universidade Nilton Lins será palco do Circuito de Carnaval, que reúne blocos tradicionais e atrações para diferentes públicos.

Entre os destaques estão o Bloco do Parque 10, Bloco do Vieralves, Carnarock e o Bloco do Decreto. Todas as programações oferecem entrada gratuita para a pista, com início a partir das 16h. Além disso, o público pode optar por Área VIP e camarote.

Bloco das Piranhas

Foto: Divulgação

Um dos mais tradicionais da cidade, o Bloco das Piranhas 2026 será realizado no dia 15 de fevereiro, a partir das 16h, no Sambódromo. A entrada é gratuita.

Com quase cinco décadas de história, o bloco se destaca pela irreverência, pelas fantasias criativas e pela forte participação popular, reunindo grande público todos os anos.

Bloco do Manaus Memes chega à 4ª edição

Foto: Divulgação

O Bloco do Manaus Memes realiza a 4ª edição na segunda-feira de Carnaval (16), a partir das 16h, no Podium da Arena da Amazônia. A entrada na pista é gratuita.

A programação reúne artistas locais e uma atração nacional, consolidando o evento como um dos mais aguardados do calendário carnavalesco da capital.

Galo de Manaus vende camisas para área VIP

Foto: Divulgação

O Galo de Manaus 2026 acontece na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, no Sambódromo. Os frevolês estão à venda na Casa do Galo, localizada na Rua Silva Ramos, 119, Centro, das 10h às 22h.

A camisa personalizada garante acesso à Área VIP Cheetos, com 10 horas de open bar, copo exclusivo, roda de samba com as bandas Vai Garotão, Samba na Veia e Pagode do Rodrigo, além de ambientes instagramáveis, Lounge O Boticário e distribuição de brindes.

Bloco do Caldeira anima o Centro Histórico

O Bloco do Caldeira movimenta a rua José Clemente, no Centro Histórico de Manaus, na segunda-feira de Carnaval (16), a partir das 14h. A entrada para a pista é gratuita.

A programação inclui marchinhas, samba e outros ritmos brasileiros. Entre as atrações estão a cantora Márcia Novo, as bandas Cabeça de Pomba e Pororoca Atômica, além da Bateria Nota 10 Wilson de Cima.

As camisas custam a partir de R$ 70 e estão disponíveis no Instagram (@barcaldeiraoficial). O item garante acesso à área reservada, coberta, com bar e banheiros exclusivos.

Cauxi Eletrizado destaca concurso de fantasias

Foto: Divulgação

O Bloco Cauxi Eletrizado realiza a 14ª edição na segunda-feira (16), a partir das 17h, no Mercado de Origem da Amazônia, no Centro Histórico.

O concurso de fantasias é um dos momentos mais aguardados. Entre os prêmios estão vouchers de tatuagens do Studio Índigo Tattoo & Piercing (@indigotattooAM) e baldes de cerveja.

Os ingressos custam R$ 50 no site Sympla (sympla.com.br). No dia do evento, o valor será R$ 60 na entrada.

Segundo o produtor cultural e cofundador do bloco, Rafael Ângelo, guitarrista da Alaídenegão, a melhor fantasia será escolhida pelo público.

“O público do Cauxi Eletrizado capricha nas fantasias todos os anos, é um dos momentos mais esperados do bloco”, comenta o organizador.

“O propósito do Cauxi Eletrizado é oferecer uma experiência diferenciada para os foliões. Nossa essência é a releitura e a memória dos antigos blocos de Carnaval, seja pelo estilo musical, com marchinhas tradicionais, frevos, paródias e músicas próprias, seja pela atmosfera do evento, por meio das fantasias, máscaras e os espaços gastronômico e instagramável”, pontua o músico.

Desfiles das Escolas de Samba no Sambódromo

Os desfiles das escolas de samba acontecem entre os dias 12 e 14 de fevereiro, no Sambódromo de Manaus.

Grupo Especial (14/02)

20h-21h10 – GRCES Presidente Vargas

21h20-22h30 – GSRES Andanças de Ciganos

22h40-23h50 – GRCES A Grande Família

0h-1h10 – GRES Reino Unido da Liberdade

1h20-2h30 – GRESMI Aparecida

2h40-3h50 – GRES Vila da Barra

4h-5h10 – GRES Vitória Régia

5h20-6h30 – GRES Unidos do Alvorada

Grupo de Acesso A (13/02)

21h-21h50 – GRES Leão do Barão Açu

21h50-22h40 – GRES Dragões do Império

22h40-23h30 – GRES Beija-Flor do Norte

23h30-0h20 – GRES AC Cidade Alta

0h20-1h10 – GRSCFES Mocidade Independente do Coroado

1h10-2h – GRES Tradição Leste

2h-2h50 – GRES Império do Havaí

2h50-3h40 – GRES Meninos Levados

3h40-4h30 – GRES Sem Compromisso

Grupo de Acesso B (12/02)

21h-21h40 – GRCES do Amor

21h40-22h20 – GRES Unidos da Coophasa

22h20-23h00 – GRES Balaku Blaku

23h00-23h40 – GRC Primos da Ilha

23h40-0h20 – GRES Gaviões do Parque

0h20-1h – GRES Império do Mauá

1h-1h40 – GRES Legião de Bambas

1h40-2h20 – GRES Unidos da Cidade Nova

2h20-3h – GRES Mocidade de Ipixuna

Opções culturais e de lazer durante o Carnaval

Além dos blocos e desfiles, Manaus também oferece programação cultural e atrações temáticas nos shoppings.

Evento Pokémon celebra 30 anos da franquia

O Shopping Grande Circular, na Zona Leste, realiza até o dia 28 de fevereiro um evento temático gratuito em comemoração aos 30 anos de Pokémon.

A programação inclui esculturas de papel espalhadas pelo shopping e cenários instagramáveis. Nos dias 14, 21 e 28 de fevereiro, das 17h às 19h, o piso L3 recebe atividades especiais.

Foto: Divulgação

Exposição “Mundo Jurássico”

A exposição “Mundo Jurássico” segue até 1º de março de 2026 no Shopping Ponta Negra. A mostra gratuita apresenta réplicas gigantes de dinossauros e atrações interativas.

O evento funciona no horário regular do centro de compras.

Sonic Golf Park no Manauara Shopping

O Manauara Shopping recebe o “Sonic Golf Park”, atração temática infantil instalada na Praça de Eventos da Paraíba, Piso Tucumã (G4).

A programação ocorre das 10h às 22h, até 1º de março de 2026. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do parque.

