Festa

Festa começa às 14h na rua José Clemente, com entrada gratuita e shows de artistas locais

O Bloco do Caldeira sai às ruas na segunda-feira de Carnaval, 16 de fevereiro, a partir das 14h, na rua José Clemente, no Centro Histórico de Manaus. A programação é gratuita na pista e reúne marchinhas, samba e outros ritmos brasileiros.

Assim, o evento reforça a tradição carnavalesca no coração da capital amazonense e atrai foliões de diferentes gerações.

Atrações confirmadas

Entre os destaques da festa estão a cantora Márcia Novo, as bandas Cabeça de Pomba e Pororoca Atômica e, além disso, a Bateria Nota 10 Wilson de Cima. Dessa forma, o público poderá aproveitar uma programação diversificada ao longo da tarde.

Enquanto a pista tem acesso livre, os interessados em mais conforto podem adquirir a camisa oficial do bloco.

Foto: Divulgação

Camisas garantem acesso à área reservada

As camisas do Bloco do Caldeira custam a partir de R$ 70 e estão disponíveis no Instagram (@barcaldeiraoficial). O item garante entrada em área reservada e coberta, além de bar e banheiros exclusivos.

Portanto, o folião pode escolher entre participar gratuitamente na pista ou optar por um espaço diferenciado.

História do Bar Caldeira

Fundado em 1963 por uma família de imigrantes portugueses, o espaço nasceu com o nome Mercearia Nossa Senhora dos Milagres. No entanto, após a explosão de uma das caldeiras da Santa Casa de Misericórdia — que matou três pessoas e deixou 15 feridas — os frequentadores passaram a chamá-lo de Bar Caldeira.

Desde então, o local se consolidou como reduto da cultura popular e ponto turístico da cidade.

Em 23 de julho de 2015, o Bar Caldeira recebeu o certificado de Patrimônio Cultural e Imaterial do Amazonas. Além disso, o espaço, localizado na rua José Clemente, 237, abriga a Calçada da Fama, que homenageia personalidades que visitaram o bar ou que têm relevância para o estado.

No local, há registros de Sílvio Caldas, Jair Rodrigues, Jamelão, Kátia Maria, Dona Ivone Lara e Celestina Maria, além de uma menção a Vinicius de Moraes, que esteve no espaço em 1974.

