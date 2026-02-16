Carnaval

Frevolês garantem open bar por 10 horas, roda de samba e acesso ao Lounge O Boticário no Sambódromo

O Galo de Manaus 2026 já iniciou a venda dos frevolês para a Área VIP Cheetos. O bloco acontece no dia 17 de fevereiro, terça-feira de Carnaval, no Sambódromo de Manaus.

Os interessados podem adquirir a camisa personalizada na Casa do Galo, localizada na Rua Silva Ramos, 119, no Centro, das 10h às 22h. Além de garantir acesso ao evento, o frevolê dá direito à Área VIP Cheetos, que oferece 10 horas de open bar.

O que inclui a Área VIP Cheetos

A Área VIP Cheetos contará com open bar de água, refrigerante, cerveja, caipirinha e caipirosca durante toda a festa. Além disso, o espaço terá copo personalizado, roda de samba com as bandas Vai Garotão, Samba na Veia e Pagode do Rodrigo, ambientes instagramáveis e distribuição de brindes.

O público também terá acesso ao Lounge O Boticário, além de ativações como totem de foto polaroid da Cheetos, camarim com produtos de O Boticário e roleta da sorte da Nissin. Na entrada, os foliões serão recepcionados pelo Cheetá, mascote da Cheetos.

Os ingressos custam R$ 150 (meia-entrada ou entrada social).

Segundo o produtor cultural Theo Alves, a retirada da camisa ocorre na própria Casa do Galo.

“Os frevolês também são retirados na Casa do Galo e quem quer deixar o frevolê ainda mais estiloso, na Casa do Galo tem um espaço dedicado à customização, um serviço à parte com profissionais todos os dias, de 14h até 20h, fazendo produções exclusivas de acordo com o desejo do cliente”, afirma o produtor cultural Theo Alves.

Ele acrescenta que há opções para complementar o visual.

“Além do serviço de customização, também tem à venda diversos acessórios como brincos, pulseiras e adornos de cabeça para completar o look”, completa o organizador.

Lounge O Boticário e acesso exclusivo

Os foliões da Área VIP Cheetos e dos camarotes contam com acesso exclusivo ao Lounge O Boticário e poderão acompanhar as atrações do palco Manaus de um espaço privilegiado. No entanto, o lounge não oferece open bar.

Programação terá 10 horas de festa

O Galo de Manaus 2026 terá 10 horas de programação. Entre as atrações confirmadas estão Ases do Pagode, DJ Evandro Jr. e Banda, Rebecca Grana, Banda Frevião, Pororoca Atômica e os DJs Layla Abreu, Rafa Militão e Izan.

Neste ano, o bloco traz o tema “Axé, Boi-Bumbá, Capoeira, Frevo, Maracatu e Samba”. Assim, o evento presta homenagem à cultura negra e às suas influências no Carnaval, ressaltando a contribuição dessas linguagens na formação da identidade cultural brasileira.

Camarotes têm opções com e sem open bar

Quem preferir curtir a festa em camarote pode adquirir o passaporte com open bar por R$ 200 (meia-entrada ou entrada social). Já a opção sem open bar custa R$ 100.

Além disso, o bloco disponibiliza a venda de camarotes fechados para 30 pessoas pelo Instagram oficial (@galodemanaus).

