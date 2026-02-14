Carnaval na Floresta 2026

Rainha de bateria prepara desfile com surpresas, samba e inspiração para a comunidade

O Carnaval de Manaus promete emoção, e Arleane Marques está a todo vapor. A ex-BBB 25 se prepara para desfilar como rainha de bateria da A Grande Família, de Manaus, no Grupo Especial do Carnaval na Floresta 2026, neste sábado (14).

A influenciadora, de 35 anos, apaixonada por dança, revelou como está a rotina intensa de ensaios. Em entrevista ao Em Tempo, disse:

“Está super intensa, reta final as emoções se afloram, ensaios se intensificam para fazermos um bom desfile”.

Promessa de emoção e surpresas na avenida

Com dedicação e experiência, Arleane promete encantar o público. “Muitas surpresas e emoções na avenida. Uma festa junina fora de época com samba. Combinação perfeita”.

O destaque deste ano é o enredo e o samba-enredo, que trazem uma mistura inédita para a escola. “O nosso enredo e samba enredo em si já é uma novidade, trás essa mistura que ainda não vimos aqui. Um toque diferente que está envolvendo a todos do samba”.

Assumir o posto de rainha de bateria sempre foi um sonho para Arleane. “Sempre foi um sonho desde muito nova. E com o passar dos anos foi só aumentando esse sentimento. Participei de um concurso e sigo a 10 anos reinando à frente da minha bateria puro sentimento”.

Ela é rainha de bateria há nove anos e, em 2023, foi coroada rainha das rainhas após participar do concurso de Carnaval.

O que mais encanta na preparação

Para Arleane, os ensaios de quadra são o momento mais especial, pois permitem proximidade. “Os ensaios de quadra onde posso está perto da minha comunidade”.

Entre suas inspirações, a influenciadora cita nomes que marcaram sua trajetória: “Evelin Bastos e Sabrina sato”.

Antes de subir à avenida, Arleane deixou uma mensagem para o público. “Que preparem o coração pois vem algo muito forte na avenida. Vai ser lindo!”.

Durante os ensaios, a GRCES A Grande Família transformou o Sambódromo em um grande arraial, com o enredo “Maracanaú – O Galo Faceiro e o Chamado de São João”. A escola da zona leste de Manaus celebrou a cultura nordestina e o tradicional São João, trazendo referências à quadrilha, à poesia popular e às manifestações culturais que compõem a identidade do Nordeste.

Passado no BBB 25

Arleane entrou na 25ª edição do Big Brother Brasil em dupla com o marido, Marcelo, sendo a primeira dupla eliminada do reality, mas conquistando fama e reconhecimento que impulsionaram sua carreira como influenciadora e rainha de bateria.

Ordem de apresentação

Grupo Especial – 14/02

20h – Presidente Vargas

21h20 – Andanças de Ciganos

22h40 – A Grande Família

0h – Reino Unido da Liberdade

1h20 – Aparecida

2h40 – Vila da Barra

4h – Vitória Régia

5h20 – Unidos do Alvorada

Leia mais: