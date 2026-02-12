Buscas

Homem de 33 anos é suspeito de abusar de adolescente de 13 anos; Polícia Civil pede ajuda para localizá-lo.

Novo Airão (AM) – Alan Nogueira de Oliveira, de 33 anos, está sendo procurado por suspeita de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. O crime teria ocorrido no dia 4 de fevereiro deste ano.

A divulgação foi feita pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da 77ª Delegacia Interativa de Polícia de Novo Airão.

Suspeito era conhecido da família

Segundo o delegado Rodrigo Monfroni, o homem era amigo da família da vítima e estava hospedado na residência.

Na data do crime, a adolescente estava sozinha no imóvel. O suspeito teria se aproveitado da situação para cometer o abuso.

A polícia solicita o apoio da população para ampliar a divulgação da imagem do investigado e facilitar sua localização.

Como denunciar

Informações sobre o paradeiro de Alan Nogueira podem ser repassadas pelos canais:

197 – Polícia Civil do Amazonas

(92) 3667-7575

181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas

A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Leia mais:

Homem é procurado por estupro de vulnerável em Manacapuru