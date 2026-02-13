Violência

Homem foi encontrado com mãos e pés amarrados em área de mata no Ramal Chico Mendes

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com mãos e pés amarrados após ser torturado e morto com 11 tiros, na manhã desta sexta-feira (13/02), no Ramal Chico Mendes, no bairro Puraquequara, zona Leste de Manaus.

A vítima estava em uma área de mata, sem camisa, vestindo apenas uma bermuda branca. Além de estar com um pano enrolado na cabeça e ensanguentado.

Segundo informações preliminares, a suspeita é que ele tenha sido torturado em outro local e depois levado morto para o ramal, onde o corpo foi desovado ao ser assassinado com pelo menos 11 disparos de arma de fogo.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Leia mais

Corpo encontrado no Japiim é de jovem que sumiu após sair para entrevista de emprego

Homem usava perfis falsos para atrair e estuprar crianças em Itacoatiara