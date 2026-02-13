Operação Tormenta

Grupo cobrava juros de até 50% ao mês, tomava bens das vítimas e monitorava servidores públicos

Ameaças de ‘metralhar’ um carro oficial do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) faziam parte da rotina de terror imposta por um grupo investigado por agiotagem e extorsão. A intimidação, segundo a polícia, era usada para pressionar vítimas, principalmente servidoras públicas a pagar dívidas com juros abusivos.

Diante da situação, a Polícia Civil deflagrou, na manhã de quinta-feira (12/02), a Operação Tormenta, e prendeu seis pessoas suspeitas de integrar o esquema criminoso.

Foram presos Elton Campos Cardoso, 34; Ikaro Michel Pessoa, 35; Jackson Josué Farias Carvajal, 33; Paulo Sérgio Ramos Pacheco, 36; Rick dos Santos Brandão, 41; e Wallace Matos dos Santos, 42. Outros três investigados seguem foragidos.

Ameaças

As investigações começaram há cerca de um mês, após uma vítima denunciar que vinha sofrendo ameaças de integrantes de grupos ligados à agiotagem.

Segundo a polícia, os suspeitos emprestavam dinheiro de forma clandestina e aplicavam juros que ultrapassavam 50% ao mês. Quando as vítimas atrasavam pagamentos, o grupo partia para ameaças graves, inclusive de ataques armados em frente ao Tribunal de Justiça do Estado.

Além disso, os investigados monitoravam as vítimas nas proximidades de prédios públicos e veículos oficiais, aumentando a pressão psicológica.

A polícia apurou que o grupo se apropriava de bens como carros, joias, eletrônicos e até imóveis. Também retinha documentos pessoais e cartões bancários. Em alguns casos, os suspeitos administravam aplicativos bancários das vítimas para retirar valores diretamente dos salários.

Para esconder o dinheiro obtido de forma ilegal, os investigados usavam empresas de fachada, para onde direcionavam os valores.

Apreensões

Durante a operação, a polícia cumpriu seis mandados de prisão preventiva, 20 de busca e apreensão e 17 de bloqueio judicial de contas bancárias ligadas aos investigados e às empresas envolvidas.

Foram apreendidos 30 veículos, R$ 17 mil em espécie, cinco armas de fogo, centenas de munições, grande quantidade de documentos pessoais e CNHs de vítimas, além de computadores, celulares e contratos fraudulentos que simulavam compra de imóveis como garantia das dívidas.

Os presos poderão responder por associação criminosa, extorsão, usura, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, porte e posse de armas. Todos passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

Procurados

A Polícia Civil procura Bruno Luan Oliveira Vasquez, Ismael Geandre Souza Azevedo e Gustavo da Silva Albuquerque, apontados como integrantes do grupo.

Denúncias podem ser feitas pelos números (92) 99118-9177 (1º DIP), (92) 3667-7575 e 197 (Polícia Civil) e 181, da Secretaria de Segurança Pública.

Foto: Divulgação

