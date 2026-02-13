Fortaleza

Jovem pulou do veículo em frente a posto da PRF, sofreu ferimentos e suspeita foi presa em flagrante.

Na tentativa desesperada de fugir de agressões dentro de um carro, uma jovem de 23 anos se jogou do veículo ainda em movimento na madrugada desta quinta-feira (12), por volta de 1h10, em frente a um posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-116, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Mesmo ferida após a queda, com escoriações pelo corpo e um trauma na parte de trás da cabeça, a vítima conseguiu se levantar e correu até a unidade policial para pedir socorro. Segundo relato dela, a decisão de pular do carro foi a única forma encontrada para escapar das agressões que estariam acontecendo dentro do veículo.

De acordo com a PRF, a companheira da jovem, de 25 anos, apontada como autora das agressões, também saiu do carro e tentou alcançá-la nas proximidades do posto. Os agentes intervieram rapidamente, prestaram ajuda à vítima, contiveram a suspeita e deram voz de prisão ainda no local.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher salta do veículo e corre em direção ao posto policial, além da abordagem e da condução da suspeita até a viatura.

A agressora foi levada para a delegacia da Polícia Civil do Ceará, no município de Horizonte, onde foi autuada em flagrante por crimes relacionados à violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

Já a vítima recebeu os primeiros atendimentos dos policiais rodoviários e foi encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação médica. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

VÍDEO: Mulher é agredida por funcionários de supermercado; estabelecimento lamenta