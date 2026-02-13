Na tentativa desesperada de fugir de agressões dentro de um carro, uma jovem de 23 anos se jogou do veículo ainda em movimento na madrugada desta quinta-feira (12), por volta de 1h10, em frente a um posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-116, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Mesmo ferida após a queda, com escoriações pelo corpo e um trauma na parte de trás da cabeça, a vítima conseguiu se levantar e correu até a unidade policial para pedir socorro. Segundo relato dela, a decisão de pular do carro foi a única forma encontrada para escapar das agressões que estariam acontecendo dentro do veículo.
De acordo com a PRF, a companheira da jovem, de 25 anos, apontada como autora das agressões, também saiu do carro e tentou alcançá-la nas proximidades do posto. Os agentes intervieram rapidamente, prestaram ajuda à vítima, contiveram a suspeita e deram voz de prisão ainda no local.
Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher salta do veículo e corre em direção ao posto policial, além da abordagem e da condução da suspeita até a viatura.
A agressora foi levada para a delegacia da Polícia Civil do Ceará, no município de Horizonte, onde foi autuada em flagrante por crimes relacionados à violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.
Já a vítima recebeu os primeiros atendimentos dos policiais rodoviários e foi encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação médica. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
VEJA VÍDEO
