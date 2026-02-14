Desaparecida

Sara Benezar da Silva foi vista pela última vez na escola no Parque Dez de Novembro.

Manaus (AM) – Sara Benezar da Silva, de 15 anos, desapareceu na quarta-feira (11/02), por volta das 17h30, após ser deixada em uma escola na rua Raimundo Polares, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no momento do desaparecimento a adolescente vestia blusa branca, calça jeans, moletom preto, tênis branco e mochila preta.

Como registrar BO de desaparecimento

O Boletim de Ocorrência por desaparecimento de pessoas pode ser registrado em qualquer delegacia, mediante apresentação de documentos pessoais e informações sobre o último local onde a pessoa foi vista, características físicas e, preferencialmente, uma fotografia atualizada.

Como colaborar para encontrar Sara

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pede que qualquer informação sobre Sara Benezar seja repassada pelos seguintes contatos:

Depca: (92) 99962-2441

(92) 99962-2441 PC-AM: (92) 3667-7575

(92) 3667-7575 SSP-AM: 181

A colaboração da população é essencial para garantir a rápida localização da adolescente.

Leia mais:

Família procura adolescente de 14 anos desaparecida em Manaus