Atualização

O acidente ocorreu durante a viagem da embarcação de Manaus para o interior do estado.

Manaus (AM) – Sete pessoas estão desaparecidas e duas mortes foram confirmadas após o naufrágio da lancha Lima de Abreu XV, registrado na tarde desta sexta-feira (13), nas proximidades do Encontro das Águas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, 71 pessoas foram resgatadas com vida.

Sobreviventes recebem apoio e atendimento

O coronel Elliton, comandante dos bombeiros, detalhou a operação: “A corporação atuou com aproximadamente 30 bombeiros, 10 viaturas operacionais, três embarcações e uma aeronave remotamente pilotada para reconhecimento da área. Com o apoio das forças parceiras, conseguimos resgatar 71 sobreviventes e confirmamos dois óbitos até o momento. Todas as vítimas estão sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, que forneceu apoio psicológico e assistencial.”

A operação contou com apoio da Polícia Militar, Polícia Federal, Defesa Civil, Secretaria de Segurança Pública e Marinha do Brasil, que disponibilizaram embarcações, um helicóptero e apoio logístico no transporte das vítimas resgatadas até Manaus.

Mortes confirmadas

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) confirmou a morte de uma criança, que chegou sem vida ao Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, unidade do Complexo Hospitalar Leste (CHL).

A segunda morte foi confirmada pelo Instituto Médico Legal do Amazonas (IML). O corpo da vítima chegou ao pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros, no Porto de Manaus, por volta das 18h.

Circunstâncias do acidente

O naufrágio ocorreu durante a viagem da embarcação de Manaus para o interior do estado, com diversos passageiros a bordo, incluindo mulheres, jovens e crianças. Testemunhas relataram ventos fortes e banzeiros que podem ter provocado a instabilidade do barco.

Vídeos registrados no local mostram ocupantes à deriva, agarrados a objetos, enquanto aguardavam socorro. Uma embarcação maior que passava pelo local iniciou o resgate antes da chegada das equipes oficiais.

Comandante hostilizado por familiares

O comandante da lancha foi hostilizado por familiares dos passageiros ao chegar no Porto Roadway, no Centro de Manaus. Revoltados com o acidente, os parentes cercaram o comandante, que precisou ser escoltado por policiais até o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestará depoimento sobre o ocorrido.

As autoridades afirmam que a situação da embarcação, incluindo possível superlotação ou irregularidades, está sendo apurada pela Marinha do Brasil, responsável pela fiscalização da navegação fluvial.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após naufrágio, comandante de lancha é hostilizado por familiares de passageiros em Manaus

Vídeos mostram desespero e resgate de vítimas após naufrágio em Manaus

VÍDEO: Bebê de 5 dias sobrevive a naufrágio no Encontro das Águas após ser colocado em cooler