Programação na Nilton Lins reúne Bloco do Decreto, Vieralves, Carnarock e Parque 10 com entrada gratuita e opções de Área VIP e camarote.

O Carnaval 2026 promete movimentar a avenida Nilton Lins, em Manaus, com uma programação especial e gratuita. A partir de sábado (14/02) até a terça-feira de Carnaval (17/02), a Universidade Nilton Lins será palco de uma série de eventos que integram o Circuito de Carnaval, reunindo blocos tradicionais e atrações para todos os públicos.

Entre os destaques, estão o Bloco do Parque 10, Bloco do Vieralves, Carnarock e o Bloco do Decreto. Em comum, todas as programações terão entrada gratuita para a pista, com início a partir das 16h. Além disso, haverá opções de Área VIP e camarote para quem busca mais conforto.

Bloco do Decreto abre o circuito

O Circuito de Carnaval começa no sábado (14/02), com o Bloco do Decreto, a partir das 16h. Enquanto a pista será gratuita, os ingressos para a Área VIP estarão disponíveis a partir de R$ 40.

Entre as atrações confirmadas, estão Kelton Piloto, Wedell Vieira, Julinho, Gab, Juanzinho, NTDS, além dos grupos Let’s Go Pagode, Prefixo 92, Serginho, George Japa, Denny Salvador, Elite do Samba, DJs Brasilidades, Sandro Souza, Panza e Matheus Romão.

Além das atrações musicais, o evento contará com palco 360° e seis horas de open bar no camarote durante as 16 apresentações. Ao mesmo tempo, a organização promete estrutura voltada para conforto e segurança, resgatando o clima do tradicional carnaval de rua. Os ingressos para as áreas diferenciadas estão disponíveis em www.sympla.com.br.

Bloco do Vieralves leva mistura de ritmos

No domingo (15/02), na sequência da programação, o público poderá acompanhar o Bloco do Vieralves, também a partir das 16h. O acesso à pista será gratuito, com opções de Área VIP e camarote.

A festa reúne diferentes ritmos, como samba, pagode, axé e funk. Entre as atrações estão 40 Graus de Amor, DJ Carol Amaral, João Victor, RFB, Daniel Trindade, Rafa Militão, DJ Evandro Júnior e Banda, Gühz e Cassildes.

Os ingressos podem ser adquiridos em https://shotgun.live/.

Carnarock aposta em 12 horas de rock

Na segunda-feira (16/02), por sua vez, o espaço será dedicado aos fãs de rock com o Carnarock, a partir das 16h.

A programação será comandada pelas bandas Reload, Critical Age, Black Sheep, Fullgás, Fragmento e Jezz. Durante o evento, os grupos farão tributos a artistas como Pitty, Charlie Brown Jr., Linkin Park, Avenged Sevenfold, System of a Down, Paramore e Evanescence.

Além da pista gratuita, o público contará com área de alimentação, espaço kids, Área VIP e camarote. Ainda segundo a organização, haverá megaestrutura, 12 horas de programação e uma atração nacional surpresa. Os ingressos estão à venda em www.simpla.com.br.

Bloco do Parque 10 encerra o circuito

Encerrando o circuito, o Bloco do Parque 10 acontece na terça-feira de Carnaval (17/02), a partir das 16h, com entrada gratuita para a pista e opções de Área VIP e camarote.

Entre as atrações confirmadas estão Loka Tentação, Sempre Estrelas, 100 Mídia, Não Era Amor, Na Pegada Elétrico, além de participações de Garantido e Caprichoso, Jyou Guerra, Sandro Souza, DJ Looa, DJ Romão, Gusta, Daniel Trindade Elétrico e Riquinho.

Os ingressos da Área VIP e camarote estão disponíveis em www.sympla.com.br.

Estrutura e acesso gratuito

Com programação diversificada, estrutura reforçada e acesso gratuito à pista, o Circuito de Carnaval da avenida Nilton Lins promete ser um dos principais pontos de encontro dos foliões em Manaus durante o Carnaval 2026.

