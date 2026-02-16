Saúde

Equipe multiprofissional realizou 26 atendimentos médicos durante o desfile das escolas de samba do Grupo Especial

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) registrou 26 atendimentos médicos durante o desfile do Grupo Especial, no sábado (14/02), no Sambódromo de Manaus. Entre os casos mais frequentes estiveram cefaleia, rinite alérgica, tontura, mal-estar, náuseas, palpitações, síndrome gripal, hipertensão, cortes superficiais e irritações oculares provocadas por fogos de artifício.

Desde quinta-feira (12/02), a secretaria mantém estrutura fixa no local para garantir atendimento imediato ao público que participa do Carnaval na Floresta. Uma equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem atua no posto avançado, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Segundo a secretária de Saúde, Nayara Maksoud, a meta é assegurar que os foliões aproveitem a festa com segurança e assistência rápida sempre que necessário.

Além do suporte no Sambódromo, a SES-AM mantém 25 unidades de urgência e emergência funcionando 24 horas na capital. Entre quinta e sábado, essas unidades somaram 35.898 atendimentos. No mesmo período, a rede estadual registrou 266 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito, sendo a maioria envolvendo motocicletas.

Paralelamente, a secretaria promoveu ações educativas e preventivas durante os desfiles. Órgãos vinculados reforçaram orientações sobre prevenção de ISTs, segurança no trânsito e doação voluntária de sangue, ampliando o cuidado com a população durante o período carnavalesco.

Acidentes de Trânsito

Foram registrados 266 atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito, entre quinta-feira e sábado na rede de urgência e emergência, sendo 86 no sábado, 98 na sexta-feira e 82 na quinta-feira. Do total, 166 envolveram motocicletas, 11 foram com carros, 8 foram atropelamentos e 84 corresponderam a outros tipos de ocorrências relacionadas ao trânsito.

A SES-AM segue monitorando os atendimentos e reforça o apelo à população para que adote uma postura responsável no trânsito. A orientação é evitar a combinação de álcool e direção, respeitar os limites de velocidade e utilizar equipamentos de segurança, como capacete e cinto de segurança, contribuindo para a redução de acidentes e a preservação de vidas.

