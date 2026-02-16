Cinema

Duvall construiu uma das carreiras mais respeitadas de Hollywood

O ator norte-americano Robert Duvall morreu aos 95 anos, neste domingo (15/02). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (16) por sua esposa, Luciana. A causa da morte não foi informada.

Com mais de sete décadas dedicadas ao teatro, à televisão e ao cinema, Duvall construiu uma das carreiras mais respeitadas de Hollywood. Ele venceu o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em Tender Mercies (lançado no Brasil como “A força do carinho”, 1983) e acumulou, ao todo, sete indicações ao prêmio da Academia.

O ator ficou amplamente conhecido por interpretar Tom Hagen nos dois primeiros filmes da trilogia The Godfather, papel que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Ele retornou ao personagem na continuação, mas não participou do desfecho da saga após divergências contratuais com os produtores.

Ao longo da carreira, estrelou produções marcantes como The Conversation (1974), Network (1976), Apocalypse Now (1979) e The Natural (1984). Sua última indicação ao Oscar veio pelo drama The Judge (2014), no qual atuou ao lado de Robert Downey Jr. e Billy Bob Thornton. Em entrevista anterior, Thornton afirmou considerar Duvall um mentor e referência artística.

Duvall iniciou a trajetória nos palcos nos anos 1950 e ganhou projeção no cinema nas décadas seguintes, consolidando-se como um intérprete versátil e admirado pela crítica. Seu último trabalho nas telas foi uma participação em The Pale Blue Eye (2022), suspense estrelado por Christian Bale.

Reconhecido pela intensidade e autenticidade de suas atuações, Robert Duvall deixa um legado duradouro na história do cinema mundial.

(*) Com informações do portal G1

Leia mais

A Grande Família é campeã do carnaval de Manaus



Galo de Manaus 2026 divulga programação gratuita para a terça-feira de Carnaval

