Trânsito

Motorista do carro não prestou socorro e fugiu

Ligier Martins da Silva, 53, morreu na madrugada desta terça-feira (17) após uma colisão entre a motocicleta que conduzia e um carro suspeito de participar de um racha. O acidente aconteceu na avenida Efigênio Sales, Zona Centro-Sul de Manaus, por volta das 4h.

A esposa de Ligier, identificada como Ruth Bentes Vales, 41, estava na garupa, ficou ferida e precisou ser levada para um hospital. O casal ia para o trabalho quando a motocicleta foi atingida por um veículo que trafegava em alta velocidade pela via.

De acordo com testemunhas, a colisão aconteceu porque o carro participava de um racha. Com o impacto entre os veículos, os ocupantes da moto foram arremessados e Ligier morreu ainda no local.

O motorista do carro não prestou socorro e fugiu. Ele ainda não foi identificado.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do caso e confirmar se o carro estava mesmo em um racha.