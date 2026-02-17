Incremento

Para este ano, expectativa é a produção de 350 mil bicicletas

O Levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) aponta que 19.028 bicicletas saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus (PIM) em janeiro. O volume representa um crescimento de 84% em relação a dezembro, resultado da retomada gradual da produção após o período de férias coletivas nas fábricas. Na comparação com janeiro de 2025, o desempenho foi 18,9% inferior.

“O avanço em relação a dezembro está associado à recomposição dos estoques e à normalização do ritmo de produção após o período de fim de ano. Ainda assim, a comparação anual indica que o setor permanece atento ao comportamento do consumidor e confiante na evolução do mercado”, afirma Fernando Rocha, vice-presidente do segmento de bicicletas.

O grande destaque foi a categoria de elétricas, que registrou crescimento de 107,9% na comparação anual. “A bicicleta elétrica acompanha uma tendência global de mobilidade e vem ampliando de forma expressiva sua participação no mercado brasileiro”, destaca Rocha.

Para 2026, a expectativa da Abraciclo é a produção de 350.000 bicicletas pela indústria, alta de 4,3% em relação a 2025.

Produção por categoria

Em janeiro, a Mountain Bike (MTB) liderou o ranking de produção, com 7.635 unidades, o equivalente a 40,1% do volume total. Na sequência, a categoria Infantojuvenil registrou 4.001 unidades (21%), enquanto a Urbana/Lazer somou 3.440 unidades, representando 18,1% da fabricação.

Distribuição por região

No ranking de distribuição por região, o Sudeste recebeu 11.365 unidades, o que corresponde a 59,7% do volume total produzido. Em seguida aparecem o Sul (com 16,1% de participação), o Centro-Oeste (com 9,7%), o Nordeste (8,6%) e o Norte (5,9%).

(*) Com informações da assessoria