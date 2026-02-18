Espetáculo

Espetáculo reúne dança, teatro e máscaras para refletir sobre cultura popular e exaustão do trabalho

A Panorando Cia e Produtora estreia neste sábado (21), às 18h, o espetáculo “Aboio – O Auto do Boi Cansado”. A apresentação será única e gratuita no Jardim do Palácio Rio Negro, em Manaus. A montagem une dança, teatro e mascaramento para refletir sobre cultura popular, trabalho, repetição e resistência simbólica.

Inspirado na figura do Boi no imaginário brasileiro, “Aboio – O Auto do Boi Cansado” apresenta a história de um personagem que, exausto do ciclo contínuo de festas e ritos, decide interromper sua jornada e tirar férias. No entanto, sua ausência desestrutura a celebração e desencadeia um movimento coletivo que exige seu retorno.

Assim, a narrativa investiga o Boi como corpo simbólico entre festa, sacrifício e repetição. Ao mesmo tempo, tensiona a relação entre trabalho, identidade e sobrevivência, propondo uma reflexão atual sobre exaustão e produtividade.

Pesquisa de campo fortalece criação autoral

A criação nasceu de uma pesquisa iniciada em 2024, quando o grupo realizou viagens de campo a diferentes territórios culturais do país, como São Luís (MA), Recife (PE) e Parintins (AM). Durante o processo, a companhia aprofundou o contato com manifestações populares e seus modos de celebração.

O espetáculo incorpora referências como Boi-Bumbá, Bumba-meu-Boi, Boi Falô e Vaquejada. Contudo, mantém a linguagem contemporânea que marca a trajetória da Panorando.

Consolidada como um dos coletivos artísticos da nova geração em destaque no país, a companhia amplia sua presença no cenário nacional com participações em festivais e temporadas em importantes centros culturais. Em 2024, o grupo recebeu o 34º Prêmio Shell de Teatro, na categoria Destaque Nacional, pelo espetáculo “As Cores da América Latina”, reforçando sua trajetória de pesquisa e criação autoral.

Espaço aberto amplia dimensão poética da obra

Além da proposta estética, a ocupação de espaços alternativos é uma característica recorrente nas criações da Panorando. Dessa forma, a estreia no Jardim do Palácio Rio Negro amplia a dimensão visual e poética da obra.

Outro destaque são as máscaras cênicas confeccionadas pelo próprio coletivo com papel, linhas e couro. Elas assumem papel central na dramaturgia e reforçam o mascaramento como elemento estético e simbólico.

Foto: Fábio Moura

Ficha Técnica

Direção e Dramaturgia: Fábio Moura

Direção Coreográfica e Trilha: Talita Menezes

Coreografia: Criação coletiva

Corpo-atuadores: Anderson Auanário, Lidi Lopes, Miguel Campos, Talita Menezes e Reysson Brandão

Figurino: Talita Menezes e Lú de Menezes

Cenografia e Máscaras: Fábio Moura

Produção: Panorando Cia e Produtora

Serviço

Espetáculo: “Aboio – O Auto do Boi Cansado”

Data: 21 de fevereiro de 2026, às 18h

Local: Jardim do Palácio Rio Negro – Av. Sete de Setembro, 1546 – Centro, Manaus

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

