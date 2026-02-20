Operação Erga Omnes

Segundo a administração municipal, nem o prefeito David Almeida nem a estrutura administrativa do município integram o objeto da investigação

A Prefeitura de Manaus informou, nesta sexta-feira (20), que não é alvo da operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Amazonas. Segundo a administração municipal, nem o prefeito David Almeida nem a estrutura administrativa do município integram o objeto da investigação.

Em nota, a prefeitura afirmou que considera inaceitável a tentativa de setores políticos de distorcer informações para criar “narrativas mentirosas” e atingir a honra da atual gestão. O comunicado também critica o que classificou como exploração oportunista de uma investigação que, conforme ressaltado, não envolve a administração municipal.

A gestão destacou ainda que mantém compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito às instituições. De acordo com o posicionamento oficial, eventuais servidores que estejam sob investigação deverão responder individualmente por seus atos, nos termos da lei, sem prejuízo ao funcionamento regular da máquina pública.

Por fim, a prefeitura afirmou que a cidade não pode ser “refém de ataques especulativos” ou de tentativas de desinformação, reforçando que os esclarecimentos se baseiam nas informações oficiais divulgadas pelas autoridades responsáveis pela operação.

Confira a nota na íntegra;

A Prefeitura de Manaus esclarece que não é alvo da operação realizada nesta sexta-feira, 20/2, pela Polícia Civil do Estado do Amazonas. Conforme informado pelas próprias autoridades, nem o prefeito David Almeida nem a estrutura administrativa do município integram o objeto da investigação.

É inaceitável que setores da política tentem distorcer fatos para criar narrativas mentirosas e atingir a honra de quem tem trabalhado com responsabilidade pela cidade. A exploração oportunista de investigações que não envolvem a gestão municipal revela mais sobre os seus autores do que sobre os fatos.

A atual administração mantém compromisso absoluto com a legalidade, a transparência e o respeito às instituições. Qualquer servidor eventualmente investigado responderá individualmente por seus atos, nos termos da lei, sem prejuízo do funcionamento regular da máquina pública.

Manaus não pode ser refém de ataques especulativos nem de tentativas de desinformação. A verdade prevalece nos fatos, não nas insinuações.

Leia mais

Operação desarticula grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho que movimentou R$ 70 milhões no Amazonas

MP denuncia ex-animador do Boi Garantido por estuprar a própria filha

