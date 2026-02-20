Violência

Crime aconteceu em uma piscina quando a criança tinha apenas 6 anos

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) denunciou o ex-animador do Boi Garantido Felipe Júnior por estupro da própria quando ela tinha 6 anos. Ele está preso desde o dia 19 de janeiro em Manaus. A denúncia foi assinada pelo promotor André Marinho nesta quinta-feira (19/02).

Segundo o MPAM, vítima afirmou que, no dia dos fatos, estava em uma piscina quando o suspeito teria tocado em suas partes íntimas. Ela afirmou ainda que, logo após o crime, Felipe teria comprado doces para que ela não contasse para a mãe.

Ainda segundo a denúncia, no fim de 2025, o ex-animador passou a enviar mensagens e vídeos para a criança, e que mesmo após o caso ser denunciado à polícia, ele chegou a mandar nudes para a menina.

Na ação, o promotor André Marinho pediu que Felipe pague indenização à vítima. A denúncia deve ser analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) e caso seja aceito, a defesa do ex-animador será intimada para apresentar suas versões do fato.

