Chocolate com recheios de sabores diferenciados, tamanhos e formatos inovadores chamam a atenção dos consumidores a cada Páscoa. A tendência da busca pelo diferente vem acompanhada pelo preço mais acessível e divide os gostos dos clientes. Para atender essa variedade, fabricantes e produtores de doces artesanais trabalham o cardápio desse período até 12 meses antes da data mais doce do ano. Os profissionais do segmento afirmam ter expectativas de crescimento nas vendas neste ano em relação a Páscoa de 2025.

O diretor de marketing da fábrica Bombons Finos da Amazônia, Jorge Silva, comenta que o planejamento para a produção dos chocolates para a Páscoa inicia anualmente após as vendas dos ovos de chocolate. A estimativa, segundo ele, é de aumento nas vendas entre 15% a 20%, atribuído à expansão da cartela de clientes e pontos de vendas.

“A estimativa é de aumento nas vendas porque vemos a demanda aumentando principalmente no corporativo porque atendemos as empresas do Distrito Industrial, também nas lojas próprias, além de termos entrado em alguns varejos, em supermecados. Então, esperamos que esse aumento seja refletido nas vendas”, disse.

A fábrica produz chocolates com ingredientes regionais com sabores como cupuaçu, castanha e açaí. Para este ano, a empresa lançará o chocolate com doce de cupuaçu que pode ser comparado a um mousse da fruta. Os itens prometem unir artesanato local e personalização. “Acredito que até o fim de fevereiro ou início de março a linha completa já esteja nas lojas”, informou Silva.

A proprietária da empresa Doce Vida, Luna Castro Ramos, conta que trabalha nos preparativos para a Páscoa em paralelo à produção de fim de ano, já escolhendo as embalagens. Para este ano, a empreendedora anuncia a novidade da barra de chocolate misturada à batata salgada, uma aposta na tentativa de atrair a atenção dos clientes. Além de barra de chocolate, ela trabalha opcionais como ovo de colher e coelho de chocolate recheado.

“A batata salgada é triturada e vai misturada ao chocolate, em barra. É uma lembrança que vai com duas barras. O que mais tem saída é o brigadeiro, que é tradicional e não tem erro. Também temos ovos de 250, 100 e de 50 gramas, que vão em embalagens bem apresentadas”, informou.

Os preços dos ovos recheados variam de R$15 a R$120. “Sempre trazemos uma quantidade maior de embalagens. Neste ano, dobramos a meta em relação a 2025”, completou a empreendedora. Os ítens podem ser adquiridos pela rede social @docevida_manaus.

A CEO da loja Bibi Doçuras, Paula Dourada, explica que a aposta para esse ano é em ovos no pote, mini confeiteiro para as crianças e kit de mini ovos, além dos ovos grandes de colher.

“Planejamos o aumento de 50% nas vendas. Nossa meta é dobrar a quantidade vendida no ano de 2025. A expectativa está grande, levando em consideração a Páscoa maravilhosa que tivemos no ano passado”, externou Paula.

O catálogo de Páscoa da loja está em desenvolvimento, com o lançamento previsto para o dia 10 de março. Os produtos podem ser encomendados pelo endereço @bibidocuras_am.



