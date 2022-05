Manaus FC vai receber investimento de R$ 2 milhões da Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – Atualmente disputando a Série C, o Manaus FC está prestes a receber o maior apoio financeiro de sua história. Nesta sexta-feira (13), o prefeito David Almeida anunciou que a Prefeitura de Manaus vai firmar um acordo com o Gavião do Norte para patrocínio de R$ 2 milhões ao clube. A afirmação foi dada no lançamento do Parque Gigantes da Floresta.

“Temos uma Arena (da Amazônia), que foi construída com o suor do povo do Amazonas, de quase novecentos milhões de reais. É inconcebível que não tenhamos um clube pelo menos na Série B. Anunciei para eles (Giovanni Silva e Luis Mitoso, presidente e presidente de honra do Manaus, respectivamente) que a partir de segunda-feira, quando chegarem, farei um convênio com a prefeitura”, explicou David Almeida, lembrando que ano passado já houve investimento de R$ 1 milhão no clube.

“Temos que apoiar o Manaus a chegar na Série B. A prefeitura vai investir, não vai gastar. Será o maior patrocínio da história do clube”, completou o prefeito.

A delegação do Manaus FC está fora da capital amazonense porque enfrenta o Floresta-CE, neste sábado (14), pela sexta rodada da Série C do Brasileiro, em Pacajus (distante a 50 quilômetros de Fortaleza). O Gavião do Norte é o atual oitavo colocado, com oito pontos na tabela.

