Com a Palavra

Confira a entrevista como titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Formado em Economia, Serafim Corrêa começou sua carreira política no fim da década de 1980, quando foi eleito vereador por Manaus. Na sequência, ele buscou cargos majoritários como o de prefeito de Manaus e o de governador do Amazonas.

Serafim foi eleito prefeito de Manaus em 2004. Em 2014 foi eleito deputado estadual com 36 501 votos. Serafim Corrêa foi reeleito para o segundo mandato de deputado estadual da Assembleia Legislativa do Amazonas (2019-2023).



No dia 16 de agosto de 2023, foi nomeado pelo governador Wilson Lima como titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), onde está atualmente.

É autor de quatro livros: “Porque Bosco Morreu”, “Manaus e a Constituição-Mãe”, “Os Números de Manaus” e “Zona Franca de Manaus — História, Mitos e Realidade”.



Confira a entrevista:

EM TEMPO – Embora ainda não tenha anunciado oficialmente a qual cargo pretende concorrer, o senhor já definiu qual será o foco central do seu projeto político para 2026?

SERAFIM CORRÊA – Serei candidato à uma cadeira no parlamento. O foco central é alcançar uma cadeira no parlamento e ajudar no sentido de diminuir as desigualdades, em especial, a social e entre as diversas regiões.

EM TEMPO – Durante sua passagem pela Sedecti, quais resultados o senhor considera mais relevantes para a economia do Amazonas, especialmente diante dos desafios da Zona Franca de Manaus?

SERAFIM CORRÊA – A atração de novos e maiores investimentos tanto para a capital quanto para o interior do estado, com destaque para a energia elétrica, a mineração e novos portos em Itacoatiara, o plano de bioeconomia, a viabilização da empregabilidade, por meio do Sistema Nacional do Emprego.

EM TEMPO – Quais propostas o senhor pretende apresentar para fortalecer a geração de emprego e renda no interior do estado?

SERAFIM CORRÊA – Propostas com o objetivo de atrair investimentos nas áreas de energia e gás, portos, indústria naval, na região do Médio Amazonas, turismo e bioeconomia em todo o estado e agronegócio no sul do Estado, principalmente.

EM TEMPO – O senhor já foi prefeito de Manaus e deputado estadual pelo Amazonas. Qual experiência dessas funções políticas será determinante na sua próxima candidatura?

SERAFIM CORRÊA – A experiencia de quem já esteve nos dois dos três polos do Poder, quais sejam o Legislativo e o Executivo. Isso permite uma ampla revisão que nos leva a errar menos e executar os trabalhos de forma mais célere e comprometida, além de entregar um número maior de resultados positivos.

EM TEMPO – O cenário político no Amazonas está cada vez mais polarizado. Como o senhor pretende dialogar com diferentes grupos e construir alianças sem abrir mão das suas convicções?

SERAFIM CORRÊA – Este é um exercício de todos nós que entendemos que fora da democracia e do diálogo não há caminhos. A minha experiencia de 40 anos de trajetória pública me ajudam a dialogar com todos, escutando e sendo escutando, entendendo e sendo entendido,respeitando e sendo respeitado.

EM TEMPO – O senhor acredita que o modelo da Zona Franca precisa de reformulação estrutural ou de ajustes pontuais para garantir competitividade nacional e internacional?

SERAFIM CORRÊA – Ajustes pontuais objetivando diminuir a burocracia e melhorar o ambiente de negócios para atração de novos investimentos e melhorar a infraestrutura e a logística.

EM TEMPO – Como o senhor avalia a atual gestão estadual na área de desenvolvimento econômico e quais pontos considera que ainda precisam avançar?

SERAFIM CORRÊA – Com muitos pontos altamente positivos, embora pouco divulgados. Exemplo: a partir de março, o Amazonas vai ser exportador de energia elétrica oriunda do gás de Azulão com a Usina 950. Isso é um feito inédito e espetacular que só tende a crescer, embora não ocupe as manchetes dos meios de comunicação.

EM TEMPO – Se eleito para o cargo que pretende disputar, qual será a primeira medida prática que o senhor colocará em execução nos primeiros 100 dias de mandato?

SERAFIM CORRÊA – No Parlamento as coisas não funcionam assim. Tudo vai acontecendo no dia a dia e ao longo do mandato. Não há como prevermos.

EM TEMPO – Considerando que a juventude tem demonstrado descrença na política tradicional, quais propostas concretas o senhor pretende apresentar para atrair o eleitor jovem — especialmente nas áreas de emprego, inovação, empreendedorismo e acesso à tecnologia — e como pretende dialogar com essa geração que cobra mais transparência e participação ativa nas decisões públicas?

SERAFIM CORRÊA – Em primeiro lugar, encontrando caminhos que tragam para o centro do debate, os jovens, como agentes da mudança e da transformação. Eles querem participar, mas resistem a colocar a mão na massa. Precisamos quebrar essa resistência e só o exercício da política, como a arte de buscar o bem comum pode trazê-los para a política. Desafio colocado para todos nós que já estamos na chamada terceira idade.