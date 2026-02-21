Manaus (AM) – Uma policial militar ficou ferida após o cavalo que conduzia se assustar e bater contra um poste na noite de sexta-feira (20), durante patrulhamento no Carnaboi 2026, realizado no Sambódromo de Manaus. O acidente aconteceu na avenida Pedro Teixeira, na Zona Centro-Oeste da capital.
Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o equino se assustou durante a atuação do Regimento de Policiamento Montado (RPMon) e disparou ao galope. Em seguida, acabou se chocando contra um poste, provocando a queda do animal e da policial.
Vídeos mostram momento após o acidente
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o cavalo Tupã caído na calçada ao lado da policial, enquanto aguardavam resgate. Um outro policial aparece prestando apoio, e motoristas que passavam pelo local pararam para observar a situação.
O caso chamou a atenção de quem estava na avenida Pedro Teixeira, que concentra grande fluxo de veículos durante eventos no Sambódromo.
Estado de saúde da policial e do cavalo
A policial sofreu uma luxação no quadril e recebeu atendimento em uma unidade de saúde. De acordo com a PMAM, a previsão é que ela receba alta neste sábado.
O cavalo Tupã também passou por avaliação veterinária e está bem. O animal permanece na sede do Regimento de Policiamento Montado Coronel Bentes, onde segue sob cuidados.
A corporação informou que o policiamento montado faz parte da estratégia de reforço da segurança durante grandes eventos na capital amazonense.
