Turnê internacional chega ao Brasil com show no Nova Era Hall Studio 5 em abril.

Manaus será palco de um dos momentos mais aguardados pelos fãs de K-pop em 2026. A capital amazonense recebe a “2026 WAY BETTER WORLD TOUR: GLOBAL WARMING”, turnê internacional que traz ao Brasil quatro artistas sul-coreanos.

O show acontece no dia 19/04, a partir das 19h30, no Nova Era Hall – Studio 5, na zona sul da cidade em uma noite vibrante, marcada pela paixão ao universo de K-pop. Os ingressos já estão disponíveis no site https://meaple.com.br/waybetter.

A apresentação em Manaus faz parte de uma extensa turnê nacional que percorre 12 cidades brasileiras entre março e abril, incluindo capitais como São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, Belém e Rio de Janeiro. A produção é assinada pela K-Beat Entertainment, responsável por conectar o público brasileiro a artistas que representam uma nova fase do K-pop, marcada pela liberdade criativa e identidade autoral.

Os artistas

O público manauara poderá ver de perto artistas como o HELLO GLOOM, From20, KANG YUCHAN e LIM SEJUN. Os artistas fazem parte da WAY BETTER, empresa sul-coreana criada por HELLO GLOOM e From20. Conhecidos por suas trajetórias em grupos de sucesso e também por carreiras solo, eles trazem ao palco um K-pop diferente do tradicional, com músicas autorais, estilo próprio mais próximo do público. Recentemente, os integrantes lançaram juntos o single “119”, como proposta colaborativa do projeto.

“É muito importante levar o K-pop para lugares onde existem fãs, mas que normalmente ficam fora da rota dos grandes shows. Essa turnê será uma oportunidade imperdível para o público conhecer um estilo de K-pop mais autêntico, inovador e próximo das pessoas”, afirma Junwon Park, diretor da K-Beat Entertainment.

Circuito de shows no Brasil

Manaus

Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

Local: Nova Era Hall Studio 5 (Av. Rodrigo Otávio, 3555 – Distrito Industrial I)

Horário: 19h30 (portões abrem às 18h30)

Ingressos: a partir de R$ 120

Classificação etária: 14 anos. Menores de 13 anos devem estar acompanhados por responsável legal.

Porto Alegre – 25 de março, Bar Opinião

Florianópolis – 26 de março, John Bull Floripa

São Paulo – 29 de março, Studio Stage

Goiânia – 8 de abril, Teatro SESI

Brasília – 9 de abril, Worlld Brasília

Fortaleza – 11 de abril, Theatro Via Sul

Recife – 12 de abril, Teatro Luiz Mendonça

Belém – 17 de abril, Teatro Resolve

Belo Horizonte – 15 de abril, SESC Palladium

Salvador – 21 de abril, Teatro Faresi

Rio de Janeiro – 22 de abril, Teatro Claro Mais RJ

Todos os eventos seguem regras de entrada conforme a idade, sendo necessário acompanhamento de pais ou responsáveis para menores de 13 anos.

