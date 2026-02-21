Ação

A ação gratuita é voltada ao incentivo de hábitos saudáveis e ao bem-estar da população.

A Hapvida participa neste domingo (22/02), das 8h às 12h, da programação “Faixa Liberada”, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro Histórico de Manaus. A ação gratuita é voltada ao incentivo de hábitos saudáveis e ao bem-estar da população que participa das atividades ao ar livre.

A iniciativa contará com a entrega gratuita de água e picolés de frutas para o público presente, além da distribuição de panfletos. A proposta é estimular práticas simples que contribuem para uma rotina mais saudável.

A Faixa Liberada é uma iniciativa da Prefeitura de Manaus que transforma temporariamente um trecho da via em espaço exclusivo para pedestres, ciclistas e praticantes de atividades físicas aos domingos. O objetivo é incentivar a convivência social, o lazer e a ocupação positiva do Centro Histórico da capital.

Leia mais:

Hapvida consolida oferta de serviços especializados em Manaus