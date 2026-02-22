Ação no interior

Tiroteio ocorreu após denúncia de homens armados; drogas e armas foram apreendidas pela Rocam.

Uma troca de tiros com a polícia terminou com a morte de dois homens e a prisão de outros três, neste domingo (22), no Ramal ZF-9, no município de Rio Preto da Eva, a 57 km de Manaus. Os presos têm idades entre 24 e 38 anos.

Segundo o coronel Renan Carvalho, comandante das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), os policiais receberam uma denúncia anônima de que homens fortemente armados estariam no ramal.

“Ao chegarmos ao local, fomos recebidos por disparos de dois infratores, que foram alvejados. Outros três tentaram fugir em um carro, mas a fuga foi frustrada”, explicou o comandante.

Baleados não resistem e morrem

Os dois homens atingidos foram encaminhados ao Hospital Regional de Rio Preto da Eva, mas chegaram sem vida à unidade de saúde. Seus corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Prisão e apreensões

Os três suspeitos restantes foram conduzidos à 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Durante a ação, a Rocam apreendeu:

Duas pistolas de calibre 9 mm, carregadores e mais de 50 munições

Revólver calibre 38 e duas espingardas

11 porções de oxi, além de porções de maconha e cocaína

Balanças de precisão e o veículo usado na tentativa de fuga

Operação reforça combate ao crime na região

A ação demonstra a atuação contínua da Rocam no enfrentamento ao crime armado e ao tráfico de drogas em áreas rurais próximas a Manaus, garantindo maior segurança à população.

