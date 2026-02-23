Insegurança

Assaltantes levaram dinheiro e celulares durante assalto; ação foi gravada por câmeras de segurança

Criminosos armados renderam clientes e roubaram uma loja de frios na noite de sábado (21/02), no bairro Campo Salles, na zona Oeste de Manaus. Câmeras de vigilância registraram toda a ação.

O crime aconteceu por volta das 23h. Três homens chegaram ao local em motocicletas. Um deles ficou do lado de fora, dando cobertura, enquanto os outros dois entraram armados e anunciaram o assalto.

No momento da invasão, havia várias pessoas dentro do estabelecimento, incluindo crianças. Sob ameaças, os criminosos mandaram as vítimas irem para o fundo da loja. Em seguida, recolheram o dinheiro do caixa e aparelhos celulares.

Após o roubo, o trio fugiu nas motocicletas e ainda não foi localizado.

As imagens das câmeras devem ajudar na identificação dos suspeitos. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Informações que possam ajudar nas buscas podem ser repassadas ao 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

Veja momento do assalto:

Homens armados assaltam loja e rendem clientes e crianças no bairro Campos Salles pic.twitter.com/dnF7gvCqPm — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 23, 2026

