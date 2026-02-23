Carnaval

O Largo de São Sebastião recebeu, no domingo (22/02), o “Toada Kids”, evento infantil que tem como objetivo promover a cultura do boi-bumbá à nova geração de torcedores. A iniciativa marcou o encerramento do Carnaboi, evento que também integra o calendário carnavalesco.

Esta foi a primeira vez que o Largo de São Sebastião sediou o “Toada Kids”, dedicado aos torcedores mirins dos bois Boi Caprichoso e Boi Garantido. A programação passou a integrar o calendário oficial do Carnaval na Floresta 2026 e reuniu grande público no Centro Histórico de Manaus, em uma tarde marcada por brincadeiras e muita toada.

Além das apresentações musicais, o evento contou com atividades recreativas e a presença da biblioteca volante do projeto Mania de Ler, ampliando as opções de lazer e proporcionando um momento especial para as famílias.

