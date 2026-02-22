Festa

Sambódromo recebe mais de 20 mil pessoas em festa que celebra cultura amazonense e fortalece economia criativa.

Manaus (AM) – O Sambódromo de Manaus foi palco da segunda e última noite do Carnaboi 2026, que encerrou oficialmente o Carnaval na Floresta e abriu simbolicamente os preparativos para o Festival de Parintins. Com público superior a 20 mil pessoas, o evento destacou a força da cultura amazonense e movimentou a economia criativa local.

Realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Carnaboi reforça o compromisso com a valorização das manifestações culturais que fortalecem a identidade regional.

Entrega simbólica da chave aos bois Caprichoso e Garantido

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André, avaliou o evento como um marco simbólico.

"O Carnaboi 2026 não é apenas o encerramento de um ciclo, mas o despertar de uma engrenagem que move o coração e a economia do Amazonas. Ao entregarmos essa chave aos bois, reafirmamos o compromisso do Governo em transformar a tradição em oportunidade", afirmou.

A programação iniciou com os bois de Manaus, Garanhão e Brilhante, celebrando a união da cultura bovina local. Para o diretor do Boi Brilhante, Arlesson Mota, participar do Carnaboi reforça a força dos bois de Manaus:

“Trabalhamos juntos pelo crescimento do festival. Hoje viemos brincar e mostrar que os bois de Manaus estão vivos.”

Apresentações e artistas

A noite contou com shows de Grupo Toada de Roda, Robson Jr., Luiz Carlos Kboclos, Jardel Bentes, Carlos Batata e Black Marialva. Black Marialva destacou a importância do evento para valorização artística:

“Encontramos uma estrutura maravilhosa e um público que canta com a gente. Só temos a agradecer à Secretaria de Cultura por essa festa.”

O Carnaboi 2026 também destacou inclusão e acessibilidade. O grupo de dança Garantido Show trouxe balé com tradução em Libras e audiodescrição, promovendo experiências culturais para todos.



Prelúdio para o Festival de Parintins

Paulinho Viana, acompanhado do Corpo de Dança do Caprichoso (CDC), afirmou que o Carnaboi funciona como ponto de partida da temporada folclórica:

“Essa festa é uma preparação para o Festival de Parintins.”

O Prince do Caprichoso reforçou o simbolismo do evento, enquanto o torcedor Luiz Oliveira celebrou a emoção da nação azul. Já a torcedora Luanna Ferreira, do Garantido, destacou a energia coletiva da galera vermelha.

O ponto alto da noite foi o show conjunto dos bois Caprichoso e Garantido, que eletrizou o público, elevando a energia do Sambódromo ao ápice.



Economia criativa e cultura viva

Além da festa no palco, o Carnaboi 2026 movimentou a economia criativa, com artesanato, gastronomia e experiências culturais. O gestor cultural Turenko Beça reforçou:

“Aqui o público encontrou desde artesanato até produtos gastronômicos, todos com identidade regional. A ideia é valorizar esses fazedores de cultura e mostrar que o boi também movimenta arte, memória e geração de renda.”

O encerramento simbólico marcou oficialmente o fim do Carnaval na Floresta 2026, com a tradicional entrega da chave aos bois-bumbás e shows de Tony Medeiros, P.A. Chaves, Patrick Araújo, Arlindo Neto, Sebastião Jr., Márcia Siqueira, Mara Lima e Luanita Rangel.

