Tratamento

De acordo com um comunicado da Air France, o bebê estava viajando para receber um tratamento médico na França

Um bebê com problemas cardíacos morreu a bordo de um avião da Air France, nesta segunda-feira (23), A aeronave fazia a ligação da capital do Quênia, Nairóbi, a Paris, na França.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, estavam vários médicos a bordo, mas apesar dos esforços, o bebê acabou morrendo.

“O bebê, que sofria de um grave problema cardíaco, veio para França para receber um tratamento”, explicou a Air France através de um comunicado, acrescentando que todos os protocolos foram respeitados.

Destacou ainda que “conforme é exigido pelo procedimento, a tripulação contactou o centro de controle do serviço médico de emergência de Paris via satélite”, que fornece as indicações necessárias sobre os cuidados a serem prestados.

A tripulação questionou então se havia médicos a bordo, no entanto os profissionais não conseguiram reverter a situação.

A companhia aérea não revelou mais detalhe acerca do sucedido, salientando apenas que o bebê estava acompanhado.

O voo fez pouso no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, pelas 06h00 locais da manhã desta segunda-feira.

(*) Com informações de agências