Eliminado do Paulistão, Neymar precisa reagir
Eliminado do Paulistão no último domingo (22), Neymar sabe que precisa correr contra o tempo se quiser estar na lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, no meio do ano.
O camisa 10 do Santos esteve em campo na derrota para o Novorizontino e foi peça fundamental para a queda no estadual. Neymar errou o toque que originou o primeiro gol do time da casa.
Agora, Neymar tem apenas três jogos para se destacar com a camisa santista e mostrar para Carlo Ancelotti que pode ser importante para a Seleção.
Próximos jogos do Santos antes da convocação
A última convocatória de Ancelotti antes da Copa será no dia 16 de março, para os amistosos contra França, no dia 26, e Croácia, no dia 31, nos Estados Unidos.
Até lá, o Santos enfrenta:
- Vasco, na próxima quinta-feira (26), na Vila Belmiro;
- Mirassol, no Maião, no dia 10 de março;
- Corinthians, em casa, no clássico do dia 15.
Todos os confrontos são válidos pelo Brasileirão.
Histórico recente e desafios do craque
Nesta temporada, Neymar entrou em campo em duas oportunidades:
- Jogou os 90 minutos contra o Novorizontino;
- Atuou metade do duelo contra o Velo Clube, dando uma assistência na goleada por 6 a 0.
O jogador vem sofrendo com a rotina de lesões, que atrapalhou seu desempenho e o deixou de fora de diversos jogos do Peixe na temporada 2025.
Desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da Seleção, Neymar não foi convocado em nenhuma oportunidade.
*Com informações da CNN
Leia mais:
Inscrições abertas para natação e corrida na Vila Olímpica de Manaus