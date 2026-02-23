Craque

Camisa 10 do Santos busca se recuperar de erro e mostrar forma antes da lista da Seleção

Eliminado do Paulistão, Neymar precisa reagir

Eliminado do Paulistão no último domingo (22), Neymar sabe que precisa correr contra o tempo se quiser estar na lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, no meio do ano.

O camisa 10 do Santos esteve em campo na derrota para o Novorizontino e foi peça fundamental para a queda no estadual. Neymar errou o toque que originou o primeiro gol do time da casa.

Agora, Neymar tem apenas três jogos para se destacar com a camisa santista e mostrar para Carlo Ancelotti que pode ser importante para a Seleção.

Próximos jogos do Santos antes da convocação

A última convocatória de Ancelotti antes da Copa será no dia 16 de março, para os amistosos contra França, no dia 26, e Croácia, no dia 31, nos Estados Unidos.

Até lá, o Santos enfrenta:

Vasco , na próxima quinta-feira (26), na Vila Belmiro;

, na próxima quinta-feira (26), na Vila Belmiro; Mirassol , no Maião, no dia 10 de março;

, no Maião, no dia 10 de março; Corinthians, em casa, no clássico do dia 15.

Todos os confrontos são válidos pelo Brasileirão.

Histórico recente e desafios do craque

Nesta temporada, Neymar entrou em campo em duas oportunidades:

Jogou os 90 minutos contra o Novorizontino;

Atuou metade do duelo contra o Velo Clube, dando uma assistência na goleada por 6 a 0.

O jogador vem sofrendo com a rotina de lesões, que atrapalhou seu desempenho e o deixou de fora de diversos jogos do Peixe na temporada 2025.

Desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da Seleção, Neymar não foi convocado em nenhuma oportunidade.

*Com informações da CNN

