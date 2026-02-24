Defesa

Vice-governador destacou o papel da advocacia pública na defesa dos direitos dos amazonenses.

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, destacou o papel da advocacia pública na estabilidade institucional e na defesa dos direitos da população. A declaração ocorreu durante Aula Magna ministrada por ele na abertura oficial do calendário acadêmico da Escola Superior de Advocacia do Amazonas (ESA-AM), da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB-AM), na noite da segunda-feira (23/02).

A uma platéia composta por autoridades, juristas, estudantes da área e membros da instituição, o vice-governador enfatizou a responsabilidade de retornar a um ambiente de formação jurídica, agora como agente público, ressaltando sua origem na advocacia e sua formação na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Advogado de formação, procurador do Estado de carreira e servidor público concursado há quase 30 anos, Tadeu de Souza enfatizou o papel do Direito e da advocacia pública na construção de políticas públicas que geram mudanças concretas na vida das pessoas.

“Sem o serviço público, eu não teria a honra de estar aqui hoje. Quando abracei o Direito e a carreira de servidor público, eu estava construindo uma vida profissional com propósito. Escolhi o Direito Público porque ele me permitia continuar sendo aquilo que eu sempre fui: uma pessoa destinada a servir”, ressaltou.

Para o vice-governador, a advocacia, especialmente a pública, não se resume à defesa de governos, mas do Estado e, portanto, das pessoas que dependem dos serviços públicos, como saúde, educação e assistência social. “O dever do homem público é honrar as pessoas que o colocaram no cargo, ajudando a realizar sonhos e diminuir dores”, declarou.

O presidente da OAB-AM, Jean Cleuter, destacou a importância da presença do vice-governador no evento como forma de fortalecimento das instituições.

“É um dia histórico para a Ordem dos Advogados do Brasil. É a primeira abertura do ano letivo da ESA e o nosso vice-governador, que é procurador do Estado, tem história. É uma pessoa que venceu pelo conhecimento e pelo trabalho que realmente engrandece qualquer profissional. Hoje, além de uma aula técnica, nós temos uma aula de vida do vice-governador, procurador do Estado, operador do Direito, técnico e competente”, declarou.

Entre os presentes à solenidade estiveram a vice-presidente da OAB-AM, Aldenize Magalhães Aufiero; o diretor da ESA, Daniel Octavio Silva Marinho; a secretária-geral adjunta da OAB-AM, Alice de Aquino Siqueira e Silva; o ouvidor-geral da OAB-AM, Fernando Simões; a representante do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), juíza eleitoral Maria Benigno; e o titular da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), Rafael Barbosa.

Também participaram o diretor técnico da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam), Marcius Filardi; o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRCAM), André Caria; o presidente do Conselho Regional de Economia da 13ª Região Amazonas e Roraima (CORECON-AM/RR), Márcio Paixão; e o presidente em exercício da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas (CAAAM), Marcio Greyk.

