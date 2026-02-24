Acidente

Acidente ocorreu no km 12 da rodovia que liga Manaus a Roraima; causas são investigadas.

Manaus (AM) – Uma carreta tombou no quilômetro 12 da BR-174 na tarde desta terça-feira (24). O veículo de carga saiu da pista e ficou inclinado na área de mata às margens da rodovia. Motoristas que passavam pelo local registraram imagens logo após o acidente.

Motorista saiu da cabine

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que um homem, supostamente o motorista, deixa a cabine após o tombamento. Até o momento, não há confirmação de feridos graves ou mortes.

Causas do acidente são investigadas

As circunstâncias do tombamento ainda são apuradas pelos órgãos de segurança viária. A perícia deve indicar se houve falha mecânica, excesso de carga ou problema na pista.

Motoristas que trafegam pelo km 12 devem redobrar a atenção até a remoção completa do veículo.

