Chaiany, Maxiane e Milena disputam eliminação

A disputa está acirrada para definir quem será eliminada do 6º Paredão do BBB 26. Chaiany, Maxiane e Milena brigam pelo favoritismo do público nesta terça-feira (24) e uma delas será eliminada durante o programa ao vivo.

Segundo a última parcial da enquete do Metrópoles, consultada às 17h30, Maxiane aparece como a mais votada para sair, com 52,82%. A diferença para Milena é pequena, pois ela aparece em segundo lugar, com 46,5%, mantendo o embate indefinido até as horas finais.

Chaiany segue como menos votada

Mais confortável, em último lugar, está Chaiany, com apenas 0,68% dos votos. O resultado oficial será divulgado durante o programa ao vivo nesta terça-feira (24/2).

(*) Com informações do Metrópoles

