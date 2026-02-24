Procurado

Denúncias podem ser feitas pelos números (92) 99178-8088, da DEP de Parintins; 197 e (92) 3667-7575, da PC-AM; ou 181, da SSP-AM

A Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins divulgou a imagem de Domiciliano Soares Muniz, de 39 anos, que está sendo procurado por tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, de 36 anos. O homem é suspeito de ter ateado fogo na vítima, que sofreu queimaduras de segundo grau.

O crime foi praticado na segunda-feira (23/02), na comunidade Bom Socorro do Zé, zona rural de Parintins.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, as diligências tiveram início após denúncia feita por servidores do hospital municipal, onde a mulher estava internada com ferimentos graves, juntamente com o filho dela, de 19 anos.

“Eles estavam separados havia algum tempo. Quando a vítima foi até a residência para buscar seus pertences, o autor jogou gasolina com a intenção de atear fogo nos objetos. Em seguida, ele também lançou o combustível sobre a mulher, que começou a pegar fogo. O filho tentou ajudá-la e acabou sendo atingido”, relatou a delegada.

Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher foi transferida para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

Denúncias

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Domiciliano Soares Muniz seja repassada pelos números (92) 99178-8088, da DEP de Parintins; 197 e (92) 3667-7575, da PC-AM; ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do denunciante será preservada”, afirmou a delegada.

