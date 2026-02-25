Oportunidade

Oportunidades exigem experiência comprovada e envio de currículo por e-mail ou WhatsApp.

A Construtora Ônix está com oportunidades de emprego abertas para os cargos de carpinteiro, eletricista predial e administrativo/RH, em Manaus. As vagas são destinadas a profissionais com experiência comprovada e que tenham comprometimento e responsabilidade no ambiente de trabalho.

Para a função de eletricista predial, é exigida experiência comprovada em carteira, conhecimento em instalações elétricas prediais, leitura e interpretação de projetos elétricos, noções de segurança em eletricidade conforme a NR-10, além de comprometimento, responsabilidade e habilidade para trabalho em equipe.

Já para a vaga de carpinteiro, é necessário ter experiência comprovada em carteira, conhecimento em montagem de formas estruturais de madeira, além de comprometimento, responsabilidade e capacidade de trabalhar em equipe.

Para o cargo de administrativo/RH, a empresa exige experiência comprovada em CTPS na área de departamento pessoal, vivência com fechamento de folha de pagamento, controle de pagamentos eletrônicos e manuais, disponibilidade de horário e experiência com recrutamento e seleção.

Os interessados devem enviar currículo para [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp: (92) 99504-0622.

