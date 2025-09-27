Oportunidade

Contratação será realizada sob o regime CLT, incluindo benefícios como plano de saúde e vale-alimentação.

O Instituto Kodigos de Tecnologia (IKT), referência em inovação digital e pesquisa aplicada na Amazônia, anuncia a abertura de oito vagas de emprego para profissionais de tecnologia: cinco para Desenvolvedor Fullstack e três para Desenvolvedor Pleno.

As oportunidades são voltadas a profissionais com formação concluída ou em andamento em Ciência da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação ou áreas afins, além de experiência mínima de dois anos em desenvolvimento.

Perfil e atividades

Entre as principais atribuições estão o desenvolvimento de interfaces a partir de mockups, criação de APIs RESTful, integração entre front-end e back-end, suporte a sistemas em produção, elaboração de documentações técnicas e colaboração em revisões de código e testes unitários.

Requisitos técnicos desejáveis

Desenvolvimento de APIs com .NET Core C#

Front-end em JavaScript

Experiência em resolução de problemas em produção

Code First e criação de migrations

GIT intermediário (merge, pull, push, clone)

SQL intermediário (select, procedures, views, joins)

Modelo de trabalho e benefícios

As vagas são para atuação em modelo híbrido, com base em Manaus (AM). A contratação será realizada sob o regime CLT, incluindo benefícios como plano de saúde e vale-alimentação. Interessados devem enviar currículo e portfólio (quando disponível) para o e-mail: [email protected].

O Instituto Kodigos de Tecnologia (IKT) é uma instituição de inovação e pesquisa aplicada, com foco no desenvolvimento de soluções digitais, formação de talentos e promoção da transformação tecnológica na Amazônia. Atuando em parceria com empresas, academia e sociedade, o IKT contribui para o fortalecimento do ecossistema de tecnologia regional, consolidando-se como referência na região Norte.

(*) Com informações da assessoria