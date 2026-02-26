Prisão

Na tentativa de proteger a mãe, o filho da vítima também sofreu queimaduras de segundo grau.

Um homem de 39 anos foi preso nesta quarta-feira (25/02) em Parintins, município a 369 quilômetros de Manaus, acusado de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, de 36 anos. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (23/02), na comunidade Bom Socorro do Zé, zona rural da cidade.

Segundo a delegada Marna de Miranda, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e, durante a ação, jogou gasolina no corpo da vítima, em seus documentos e em outros objetos pessoais, ateando fogo em seguida. Na tentativa de proteger a mãe, o filho da mulher também sofreu queimaduras de segundo grau.

“O caso chegou ao nosso conhecimento após denúncias feitas por servidores do hospital que atenderam a vítima. Iniciamos as investigações e representamos pela prisão preventiva do autor, que foi deferida pelo Poder Judiciário”, explicou a delegada.

Após a divulgação de sua imagem, o homem se apresentou espontaneamente à delegacia, onde a prisão foi cumprida. A vítima e o filho foram transferidos para uma unidade hospitalar em Manaus e permanecem em estado grave.

O homem responderá por tentativa de feminicídio, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

