Naufrágio

Imagens registram desespero de passageiros durante naufrágio, que deixou mortos e desaparecidos

Um vídeo gravado por passageiros de outra embarcação mostra o momento exato em que a lancha Lima de Abreu XV começa a afundar no Encontro das Águas. O acidente aconteceu no dia 13 de fevereiro, quando a embarcação seguia de Manaus com destino a Nova Olinda do Norte.

As imagens, que começaram a circular nas redes sociais nos últimos dias, revelam um novo ângulo da tragédia. No vídeo, a lancha aparece já inclinada e perde estabilidade rapidamente. Passageiros tentam se segurar e buscar formas de escapar antes que a estrutura desapareça completamente nas águas.

O registro foi feito por uma pessoa que estava em outra lancha que navegava próximo ao local no momento do naufrágio.

Segundo o balanço mais recente, 71 pessoas foram resgatadas com vida. Três mortes foram confirmadas e cinco passageiros continuam desaparecidos. As buscas seguem sem prazo para encerramento.

Veja vídeo:

Mortes confirmadas

• Fernando Grandêz, cantor, 39 anos

• Samila de Souza, 3 anos

• Lara Bianca, estudante, 22 anos

Desaparecidos

• Ana Carla Izel, advogada e membro da OAB/AM, 40 anos

• Apoliana Oliveira, 36 anos

• Patrícia Barroso da Silva, 33 anos

• Renato Alan Melo Basto, 40 anos

• Romualdo Marcião de Almeida, 80 anos

