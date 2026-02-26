Um vídeo gravado por passageiros de outra embarcação mostra o momento exato em que a lancha Lima de Abreu XV começa a afundar no Encontro das Águas. O acidente aconteceu no dia 13 de fevereiro, quando a embarcação seguia de Manaus com destino a Nova Olinda do Norte.
As imagens, que começaram a circular nas redes sociais nos últimos dias, revelam um novo ângulo da tragédia. No vídeo, a lancha aparece já inclinada e perde estabilidade rapidamente. Passageiros tentam se segurar e buscar formas de escapar antes que a estrutura desapareça completamente nas águas.
O registro foi feito por uma pessoa que estava em outra lancha que navegava próximo ao local no momento do naufrágio.
Segundo o balanço mais recente, 71 pessoas foram resgatadas com vida. Três mortes foram confirmadas e cinco passageiros continuam desaparecidos. As buscas seguem sem prazo para encerramento.
Veja vídeo:
Vídeo mostra momento em que lancha começa a afundar no Encontro das Águas; VEJA pic.twitter.com/ODCK18AVSN— Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 26, 2026
Mortes confirmadas
• Fernando Grandêz, cantor, 39 anos
• Samila de Souza, 3 anos
• Lara Bianca, estudante, 22 anos
Desaparecidos
• Ana Carla Izel, advogada e membro da OAB/AM, 40 anos
• Apoliana Oliveira, 36 anos
• Patrícia Barroso da Silva, 33 anos
• Renato Alan Melo Basto, 40 anos
• Romualdo Marcião de Almeida, 80 anos
Leia mais
VÍDEO: Colisão entre rota e ônibus trava trânsito durante chuva na Zona Norte de Manaus
Ex-marido que jogou gasolina e ateou fogo em mulher é preso em Parintins