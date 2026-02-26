Feminicídio

Funcionária de 22 anos foi assassinada dentro do Golden Square Shopping; agressor tinha medida protetiva contra vítima.

Uma mulher de 22 anos foi morta pelo ex-companheiro dentro do Golden Square Shopping, em São Bernardo do Campo, na noite desta quarta-feira (25), em São Paulo. A vítima tinha uma medida protetiva de urgência contra o agressor, de 25 anos, que foi preso em flagrante após o crime.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a funcionária de uma joalheria Vivara já havia registrado episódios de violência anteriores relacionados ao ex-companheiro. O homem a fez refém dentro da loja e a matou a facadas, atingindo o pescoço. Ele portava uma faca e uma arma de airsoft durante a ação.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas e encontraram o agressor rendendo a mulher. Houve tentativa de negociação, mas ele apontou a arma para os policiais, que intervieram e o balearam. Nenhum agente se feriu. A vítima e o autor foram socorridos pelo Samu, mas a morte da funcionária foi confirmada ainda no local. O homem foi levado sob custódia para o Hospital Estadual Mário Covas.

O caso foi registrado como feminicídio e está sendo investigado pela Deic de São Bernardo do Campo.

Em nota, o Golden Square Shopping lamentou o ocorrido, classificou o episódio como feminicídio e informou que está oferecendo apoio à família da vítima e ao lojista, além de colaborar com as autoridades.

A Vivara também se manifestou e lamentou a morte da funcionária. “Neste momento de dor imensurável, nossa prioridade é prestar todo apoio e solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de equipe que compartilhavam o dia a dia com ela. Estamos oferecendo suporte psicológico e assistência integral a todos os envolvidos diretamente”, disse a empresa.

*Com informações da CNN

