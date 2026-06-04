Falsa adolescente

Presa em Santa Catarina, suspeita confessou que mentia a idade para conseguir moradia, alimentação e acolhimento.

Uma mulher de 37 anos presa por se passar por uma adolescente de 12 anos já havia enganado famílias em pelo menos sete estados brasileiros. A Polícia Civil identificou a suspeita como Amanda Maria Souza de Oliveira e a prendeu na terça-feira (2), em Joinville, no norte de Santa Catarina.

Segundo os investigadores, Amanda usava nomes falsos e criava histórias para convencer famílias a acolhê-la. Em depoimento, ela admitiu que mentia a identidade e a idade para conseguir moradia e alimentação.

Família acreditou acolher adolescente

Foto: Reprodução

De acordo com a polícia, Amanda viveu por cerca de 14 meses com uma família de Joinville. Durante esse período, os moradores acreditaram estar ajudando uma adolescente em situação de vulnerabilidade.

Com o passar do tempo, a mulher passou a integrar a rotina da casa e assumiu o papel de filha de forma informal.

Como a suspeita sustentava a farsa

Para reforçar a mentira, Amanda afirmava ser autista e ter outros problemas de saúde. Além disso, ela simulava comportamentos infantis para convencer as pessoas.

Conforme a investigação, a suspeita utilizava mamadeiras, chupetas e até um objeto conhecido como “cheirinho” para dormir.

Golpes em vários estados

Durante as apurações, a Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC) entrou em contato com forças de segurança de outros estados e descobriu registros semelhantes envolvendo Amanda.

Os investigadores identificaram ocorrências em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Além disso, localizaram passagens por outros locais, totalizando pelo menos sete estados onde ela teria aplicado o mesmo tipo de golpe.

Prisão

A polícia prendeu Amanda em flagrante pelos crimes de estelionato e falsa identidade. Após os procedimentos na delegacia, os agentes a encaminharam ao Presídio Regional de Joinville, onde ela permanece à disposição da Justiça.

A mulher com 37 anos fingindo ser uma criança de 12 anos foi “adotada” por uma família e só foi descoberta agora!! COMO ISSO É POSSÍVEL? pic.twitter.com/LNF0AFAxpw — Passini (@agpassini) June 3, 2026

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