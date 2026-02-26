Colisão

Acidente na avenida Margarita, bairro Cidade Nova, mobiliza CBMAM e SAMU.

Manaus (AM) – Dez vítimas foram resgatadas após uma colisão entre um micro-ônibus e um ônibus de transporte público municipal na avenida Margarita, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado na manhã desta quinta-feira (26/02) para atender a ocorrência.

Vítimas resgatadas com desencarceramento

As vítimas ficaram retidas dentro do micro-ônibus. Os militares realizaram o serviço de desencarceramento, removendo a porta do veículo para liberar todas as pessoas com segurança.

Atendimento pré-hospitalar e encaminhamentos

Seis vítimas receberam atendimento pré-hospitalar e foram liberadas ainda no local. Outras quatro pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde: três para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo e uma para uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Nenhuma vítima foi registrada no ônibus de transporte convencional.

Equipes de emergência no local

Cinco viaturas e 14 militares do CBMAM atuaram na ocorrência, com apoio de duas ambulâncias do SAMU. Em caso de emergência, ligue 193.

