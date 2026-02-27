Desastre

A prefeitura de Juiz de Fora informou que há cerca de 4,2 mil desabrigados e desalojados

Subiu para 64 o número de mortos após fortes chuvas que atingiram Minas Gerais desde segunda-feira (23/02), sendo 58 em Juiz de Fora e seis em Ubá, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (27/02), pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Agência Brasil, a prefeitura de Juiz de Fora informou que há cerca de 4,2 mil desabrigados e desalojados e foram registradas 1.696 ocorrências pela Defesa Civil desde a última segunda-feira.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta de perigo para chuvas intensas até às 23h59 desta sexta-feira na zona da mata, com chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Permanece o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

*Com informações da Agência Brasil

