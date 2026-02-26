obras

Governador Wilson Lima vistoria obras que devem ser entregues em março

O governador Wilson Lima vistoriou nesta semana as obras do Hospital-Dia e da Policlínica do Complexo Hospitalar Sul (CHS), em Manaus. A unidade já está com 90% das obras concluídas e integra o processo de modernização do complexo, que inclui o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu.

Durante a visita técnica, o governador destacou que os equipamentos já começaram a chegar, incluindo o aparelho de raio-X, e a previsão de entrega é para a segunda quinzena de março.

“Nós estamos levando o padrão Delphina para toda rede estadual de saúde com o objetivo de melhorar o atendimento, de reduzir as filas, de fazer com que o paciente espere menos tempo para realizar um procedimento cirúrgico e que depois que esse atendimento cirúrgico seja feito, ele continue esse tratamento em estruturas como essa daqui”, afirmou Wilson Lima.

Atendimento pós-cirúrgico mais ágil e seguro

A nova unidade foi projetada para atender pacientes no pós-cirúrgico e aqueles que necessitam de procedimentos de curta permanência, como retirada de gesso, acompanhamento após fraturas e intervenções em que o paciente recebe alta no mesmo dia.

Com a reorganização dos fluxos, pacientes que passaram por cirurgia no Hospital 28 de Agosto não precisarão mais retornar à unidade para acompanhamento. O atendimento de revisão e continuidade será realizado no Hospital-Dia e Policlínica, garantindo mais conforto, agilidade e segurança.

Estrutura completa para atendimento especializado

O Hospital-Dia e a Policlínica contarão com:

Seis leitos

Quatro consultórios multiprofissionais

Sala de procedimentos invasivos

Sala de raio-X

Posto de prescrição e enfermagem

Recepção com capacidade para 70 pessoas

Banheiros e áreas de apoio

A unidade oferecerá atendimento em sete especialidades médicas: ginecologia, mastologia, ortopedia, urologia, clínica geral, anestesiologia e cardiologia. A estimativa é realizar cerca de 80 atendimentos por dia, entre consultas e procedimentos de curta duração.

Atendimento organizado pelo Sistema de Regulação

O acesso será regulado pelo Sistema de Regulação, garantindo organização e previsibilidade. O paciente comparece na data agendada, realiza consulta com especialista, faz exames dentro do próprio complexo e retorna para definição do tratamento, sem precisar buscar pronto atendimento para demandas de baixa e média complexidade.

Modernização completa do Complexo Hospitalar Sul

A implantação do Hospital-Dia e da Policlínica faz parte da modernização do Complexo Hospitalar Sul, que já recebeu melhorias como:

Ampliação de leitos com tecnologia à beira-leito

Modernização das redes elétrica, hidráulica e de gases medicinais

Implantação do sistema Fast Track no pronto atendimento

no pronto atendimento Reorganização dos acessos

Leia mais: