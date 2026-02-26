O governador Wilson Lima vistoriou nesta semana as obras do Hospital-Dia e da Policlínica do Complexo Hospitalar Sul (CHS), em Manaus. A unidade já está com 90% das obras concluídas e integra o processo de modernização do complexo, que inclui o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu.
Durante a visita técnica, o governador destacou que os equipamentos já começaram a chegar, incluindo o aparelho de raio-X, e a previsão de entrega é para a segunda quinzena de março.
“Nós estamos levando o padrão Delphina para toda rede estadual de saúde com o objetivo de melhorar o atendimento, de reduzir as filas, de fazer com que o paciente espere menos tempo para realizar um procedimento cirúrgico e que depois que esse atendimento cirúrgico seja feito, ele continue esse tratamento em estruturas como essa daqui”, afirmou Wilson Lima.
Atendimento pós-cirúrgico mais ágil e seguro
A nova unidade foi projetada para atender pacientes no pós-cirúrgico e aqueles que necessitam de procedimentos de curta permanência, como retirada de gesso, acompanhamento após fraturas e intervenções em que o paciente recebe alta no mesmo dia.
Com a reorganização dos fluxos, pacientes que passaram por cirurgia no Hospital 28 de Agosto não precisarão mais retornar à unidade para acompanhamento. O atendimento de revisão e continuidade será realizado no Hospital-Dia e Policlínica, garantindo mais conforto, agilidade e segurança.
Estrutura completa para atendimento especializado
O Hospital-Dia e a Policlínica contarão com:
- Seis leitos
- Quatro consultórios multiprofissionais
- Sala de procedimentos invasivos
- Sala de raio-X
- Posto de prescrição e enfermagem
- Recepção com capacidade para 70 pessoas
- Banheiros e áreas de apoio
A unidade oferecerá atendimento em sete especialidades médicas: ginecologia, mastologia, ortopedia, urologia, clínica geral, anestesiologia e cardiologia. A estimativa é realizar cerca de 80 atendimentos por dia, entre consultas e procedimentos de curta duração.
Atendimento organizado pelo Sistema de Regulação
O acesso será regulado pelo Sistema de Regulação, garantindo organização e previsibilidade. O paciente comparece na data agendada, realiza consulta com especialista, faz exames dentro do próprio complexo e retorna para definição do tratamento, sem precisar buscar pronto atendimento para demandas de baixa e média complexidade.
Modernização completa do Complexo Hospitalar Sul
A implantação do Hospital-Dia e da Policlínica faz parte da modernização do Complexo Hospitalar Sul, que já recebeu melhorias como:
- Ampliação de leitos com tecnologia à beira-leito
- Modernização das redes elétrica, hidráulica e de gases medicinais
- Implantação do sistema Fast Track no pronto atendimento
- Reorganização dos acessos
