Saúde

Realizada nos dias 25 e 26 de fevereiro, na Bahia, a convenção comercial da Hapvida definiu diretrizes estratégicas que vão orientar a atuação da empresa no mercado. Com crescimento sustentável baseado em verticalização (alta cobertura de rede própria), a principal meta traçada é consolidar a companhia e intensificar o modelo de negócio, que democratiza o acesso à saúde de qualidade, no Brasil.

“Nosso diferencial está no modelo de negócio verticalizado, que nos permite garantir qualidade no atendimento de ponta a ponta e sustentar o crescimento, mesmo em um cenário de alta pressão no setor”, afirmou Alain Benvenuti, vice-presidente Comercial da Hapvida.

Para amparar a expansão, a convenção estabeleceu que cada canal de vendas deve operar com estratégia, planejamento e execução próprios e dedicados. O vice-presidente reforçou que o crescimento consistente exige disciplina coletiva e liderança alinhada.

“Estratégia, para nós, é montar um time equilibrado: saber como jogar em conjunto para entregar resultado de forma sustentável”, disse. “A partir do próximo ano, queremos ser a empresa que mais cresce no setor no Brasil”, completou Benvenuti.

Leia mais

Quatro policiais militares são presos com grande quantidade de drogas em Manaus