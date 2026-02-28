Fuga

Unidade no Monte das Oliveiras registrou fuga de PMs nesta sexta-feira (27)

Manaus (AM) – Policiais militares que cumpriam pena no Núcleo Prisional da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, fugiram na tarde desta sexta-feira (27). Informações extraoficiais apontam que 17 militares teriam escapado, mas a quantidade ainda não foi confirmada oficialmente.

Ação da PM após fuga

De acordo com a PMAM, uma revista de rotina realizada no Núcleo Prisional identificou divergências na presença de alguns detentos. Diante do ocorrido, o Comando da Polícia Militar determinou flagrante e afastamento imediato dos policiais responsáveis pela guarda da unidade.

A Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) foi acionada e adotará as medidas cabíveis para apuração e responsabilização dos envolvidos.

Compromisso da PM com a disciplina

A Polícia Militar do Amazonas reforça que todas as situações envolvendo possíveis irregularidades praticadas por agentes são tratadas com rigor e transparência, respeitando os princípios de legalidade, disciplina e hierarquia. A corporação destacou ainda que condutas como essas não refletem os valores e princípios da instituição.

